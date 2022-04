Concours national du Saint Coran Prix Roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud: Boubacar Diallo et Mohamed Kaba obtiennent 15.000 dollars chacun

Le secrétariat général des affaires religieuses a procédé à l’organisation ce mercredi 13 avril au Palais du Peuple de la 40ème édition du concours national de mémorisation, de lecture et d’interprétation du Saint Coran.

Avec pour particularité cette année le prix du serviteur des deux Saintes mosquées le Roi Salmane Ben Abdel Aziz Al Saoud, ce concours a connu la présence du Premier ministre du gouvernement de la transition Mohamed Béavogui, d’une délégation de l’Arabie Saoudite avec à sa tête le vice-ministre saoudien chargé des affaires islamiques, de la recherche scientifique, de la prédication et de l’orientation, accompagné de l’ambassadeur du royaume d’Arabie Saoudite en Guinée.

Ils étaient au départ 250 candidats venus des foyers coraniques et des centres de mémorisation des 33 préfectures de la Guinée et des 5 communes de la capitales pour participer à cette 40ème édition qui se tient après deux ans d’interruption dû au Covid-19.

Dans son allocution de circonstance, le secrétaire général des affaires religieuses Elhadj Karamoko Diawara a assuré que son département ne ménagera aucun effort pour orienter et conduire la Guinée vers la paix et l’acceptation de l’autre

« Le secrétariat général des affaires religieuses pendant cette période de transition et sous la haute direction de son Excellence Monsieur le Président de la République ne ménagera aucun effort pour orienter et conduire la Guinée vers la paix, la promotion de la dignité et l’acceptation de l’autre dans la différence et surtout l’application de l’Islam étant une religion du juste milieu basée sur la tolérance et le respect réciproque à la dignité de l’homme dans son intégrité », a-t-il estimé.

Co-organisateur de cette 40ème édition, le royaume d’Arabie Saoudite à travers son vice-ministre des affaires islamiques et de la recherche scientifique Cheikh Abdul Aziz Al-Hamda a annoncé « qu’à partir de l’année prochaine Inch’Allah, le concours de lecture, de mémorisation et d’interprétation organisé à Conakry depuis 40 ans sera un concours international ».

Prenant la parole le Premier ministre Mohamed Béavogui a déclaré que cette 40ème édition représente pour la Guinée l’édition de la consécration et de la maturité

« Cela montre une fois de plus que la Guinée incarne les valeurs de tolérance, de paix et d’hospitalité qui sont celles de l’Islam. Des valeurs que nous partageons avec le royaume d’Arabie Saoudite. Nous remercions très sincèrement le royaume d’Arabie Saoudite et son ambassadeur qui oeuvrent au quotidien au raffermissement des bonnes entre le royaume et la Guinée. Nous comptons sur vous et saluons votre main tendue pour la Real de ce concours international et espérons travailler avec vous pour réaliser des infrastructures aux standards qui répondent à ce concours international afin de poursuivre et d’intensifier le rayonnement de la Guinée et de l’Islam à travers le monde », a-t-il déclaré.

Après avoir compéti dans huit (8) catégories , les vainqueurs ont remporté des prix allant de 15.000 dollars à 1.500 dollars, tous offerts par le royaume d’Arabie Saoudite. Parmi eux Thierno Boubacar Diallo, vainqueur de la catégorie mémorisation du Saint Coran en entier pour les grands et Mohamed Ibrahima Kaba lui aussi vainqueur de la catégorie mémorisation du Saint Coran en entier pour les moins de 11 ans bénéficiant chacun du prix de 15.000 dollars.

Maciré Camara

+224 628 112 098