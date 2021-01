Condamnation de Foniké Menguè: ‘’nous allons développer nos moyens de défense au niveau de la Cour d’Appel’’ (Me Thierno Souleymane Barry)

Au sortir de la salle d’audience du Tribunal du Première Instance de Mafanco, pour le délibéré de Oumar Sylla alias Fokine Mengué qui a été retenu dans les liens de la culpabilité par la présidente dudit Tribunal, Djenab Dognol Diallo, Me Thierno Souleymane Barry, un des avocats de la défense, a accordé une interview aux journalistes présents, ce jeudi 28 janvier 2021, au procès.

Très déçu, Me Thierno Souleymane Barry, explique : « Il y a eu une requalification des faits. Au lieu de participation à un attroupement non armé, la présidente a décidé de qualifier les faits à un attroupement direct et non armé. Pour la prévention, elle a condamné notre client à 11 mois de prison ferme et sans amende. »

Et Me Barry de poursuivre en ces termes : « Le ministère public a relevé appel et la défense a également relevé appel, parce que nous pensons que ce n’est pas une requalification que nous attendions, c’est plus à une relaxe pure et simple. »

Pour finir, il dira ceci : « Nous ne sommes pas satisfaits de cette décision et nous allons développer nos moyens de défense au niveau de la Cour d’Appel de Conakry. »

Mamadou Yaya Barry