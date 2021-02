Condamnation de Madic à 5 ans de prison : « le tribunal a trop exagéré » (Me Pépé Lamah)

Le blogueur guinéo-canadien, Mamadi Condé alias Madic 100 frontières, a été condamné par le Tribunal de première instance de Dixinn ce lundi 08 février 2021, à 5 ans d’emprisonnement ferme et au paiement d’une amende de 100 millions de francs Guinéens. Ses avocats ne comptent pas baisser les bras.

Selon Me Antoine Pépé Lamah, l’un des avocats du prévenu poursuivi pour des faits de téléchargement, diffusion des messages, photos, dessins de nature raciste ou xénophobie, menace, violence et injure par le biais d’un système informatique, la Défense interjettera appel dans les heures qui suivent. « C’est avec beaucoup de consternation que nous appris cette décision. Nous estimons que le tribunal a trop exagéré dans le prononcé de la peine consécutive à l’infraction reprochée à M. Condé. M. Condé n’est pas le seul qui est mis en cause dans de tels faits. A longueur de journée, de l’autre côté, nous voyons des communicants qui profèrent des propos plus virulents, disons plus insolents, que ce qu’on reproche à M. Condé. Mais nous ne comprenons pas que l’impunité soit garantie dans un camp et la répression soit le moteur des poursuites de l’autre côté. Nous n’acceptons pas cette décision. Nous la rejetons purement et simplement. Et nous allons, dans les minutes à venir, formaliser notre recours. Nous estimons que le droit sera dit en appel et que cette peine sera sensiblement diminuée en appel », a déclaré Me Antoine Pépé Lamah au sortir de l’audience.

Elisa Camara

