Condamnation des 3 journalistes : “il y a eu une erreur d’interprétation de la loi’’ (ministre)

Suite à la condamnation pour ”diffamation” de trois journalistes de la Radio Nostalgie Guinée par le tribunal de première instance de Kaloum à 2 mois de prison avec sursis et 500 mille gnf d’amende chacun, les associations professionnelles de presse privée étaient au Ministère de la Justice ce vendredi pour un échange d’informations.

Le ministre de la Justice garde des sceaux, Me Mory Doumbouya qui a présidé la rencontre a indiqué clairement que la presse et la justice constituent les maillons d’une société démocratique et que cette condamnation est une erreur de la justice.

La seule loi applicable en République de Guinée sur les délits de presse, c’est la loi sur la liberté de la presse et non le code pénal

« Je relève qu’il y a eu une erreur d’interprétation de la loi par une formation de jugement et pour mettre fin au débat de rue, nous avons pris l’initiative de vous convier à cette rencontre pour clarifier les choses », dit-il. Ajoutant qu’ « au niveau de l’État guinéen, au niveau du Ministère de la Justice, notre position est très claire, la seule loi applicable en République de Guinée sur les délits de presse, c’est la loi sur la liberté de la presse et non le code pénal. Je vous réaffirme donc, la ferme et totale volonté de l’État guinéen de respecter et de faire respecter les dispositions de la loi sur la liberté de la presse, seule loi applicable pour le moment aux délits de presse…La loi est applicable tant qu’elle n’est pas abrogée, la République de Guinée a dépénalisé les délits de presse ».

Pour finir le ministre de la justice de rassurer : « nous avons instruit le parquet de Kaloum de faire une déclaration d’appel contre la décision condamnant trois journalistes sur la base des dispositions du code pénal. Je vous présente la déclaration d’appel, qui est dûment enregistrée et j’autorise pour qu’il soit mise dans les mains des associations de presse, pour vous rassurer davantage de la ferme volonté de l’État guinéen de respecter scrupuleusement les dispositions de cette loi spéciale ».

Il faut préciser que ces associations de presse composées entre autres de l’AGUIPEL, de l’AGEPI, de l’URTELGUI, du SPPG, par la voix de Amadou Tham Camara, ont dit leur joie pour l’initiative prise par le ministre de faire respecter.

Mamadou Yaya Barry