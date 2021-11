Condamnation d’Eva et l’ancien préfet de Dubréka : « le juge Charles Wright n’a fait que rétablir la légalité » (Me Béa)

Suite à la condamnation de dame Eva, le préfet Younoussa le Bon et le directeur de la société Eva pêche, Me Salifou qui est intervenu dans l’émission « Mirador de Fim FM » ce mardi 9 novembre 2021, dira que c’était une véritable délivrance de toute la population de Dubreka hier. « Après cette décision salvatrice du juge Charles Wright , c’était une liesse populaire, c’était la joie , comme si tout Dubreka attendait cette décision. Parceque Dubreka a trop souffert des agissements des deux. », a-t-il indiqué.

Poursuivant, l’avocat est revenu sur l’historique du problème.Selon, tout serait parti depuis 2017, lorsque la société Biné pêche, une société chinoise qui pratique la pêche artisanale avancée et qui évoluait à Guêmè Yiré à Boffa mais au lieu toujours de débarquer le poisson par le port étatique a décidé de construire son propre port.

« Ils ont mené les démarches auprès des autorités préfectorales, les autorités du ministère de la Pêche et finalement la société a pu obtenir une licence de construction d’un port artisanal avancé pour une duré de 15ans. Donc en 2017, ce contrat a été signé et le coût d’investissement s’élevait à 5 millions de dollars. La société effectivement a investi à hauteur de 2.500.000 dollars.. un port prêt à recevoir la pêche artisanale très avancée avec 8 navires dans le portefeuille.

Dès que l’entreprise a commencé à réaliser la pêche, subitement les problèmes ont commencé. Et madame Eva qui est une dame bien connue à Dubreka et qui est dans toutes les affaires, pratiquement qui avait des accointances très poussées avec le régime défunt a jeté son dévolu sur ce port. Et qu’est-ce qu’il fallait faire? Il fallait utiliser les autorités pour les services du préfet Younoussa Le bon dont elle est très proche, les deux se disent frère et sœur et tout Dubreka connaît leur relation. Donc il fallait chasser tout de suite la société chinoise qui s’est investie à fond pour remettre ce port à cette dame qui s’est précipitée à créer une société de pêche appelée Eva pêche . La société Biné a été chassée comme un oiseau laissant derrière elle tout son investissement », a-t-il expliqué.

Selon Me Béa, Fatoumata Keita, une associée de la société Biné pêche, aurait tenté sans succès de rencontrer l’ancien préfet, Bourema Condé, ancien ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation dans cette affaire pour que sa société soit rétablie dans son droit mais impossible. « Le préfet a tenté pendant 10 minutes de nier les faits mais les débats ont été très clairs. Le premier imam, les témoins, tous sont venus reconnaître unanimement que c’est la société Biné pêche qui a construit ce port … », a-t-il indiqué.

Donc Me Salifou Beavogui dira qu’hier le juge Charles Wright n’a fait que rétablir la légalité. « Et l’ancien préfet Younoussa le Bon, madame Eva qui a refusé de comparaître hier sous prétexte qu’elle est malade alors que c’était une fuite en avant ainsi que le directeur de la société Eva pêche, tous ont écopé de 5 ans d’emprisonnement ferme avec mandat de dépôt à l’audience. Un mandat d’arrêt a été lancé contre celle qui a pris la poudre d’escampette qui est activement recherchée d’ailleurs. Nous savons où elle se trouve actuellement, elle est localisée . Parce que ses deux confrères ont passé leur première nuit en prison et le tribunal les a condamnés à payer également 10 milliards de dommages et intérêts avec saisie de leurs biens immobiliers et le port bien évidemment restitué à la société Biné pêche », a-t-il ajouté.

Christine Finda Kamano