Condamnation du colonel Mamadou Alpha Barry : ‘’ce n’est pas le droit qui parle mais plutôt le non-droit’’ (Me Salifou Béavogui)

Après la condamnation de l’ex porte-parole de la Gendarmerie Nationale, le colonel Mamadou Alpha Barry, par le Tribunal Militaire permanent en mars 2020, à 5 ans de prison ferme et au payement de 140 millions de francs guinéens d’amende, la Cour d’Appel de Conakry, après l’appel interjeté par les avocats de la défense, vient de rendre aussi sa décision ce mercredi 2 juin en réduisant la peine de 5 ans de prison ferme à 4 ans de prison et à 1 an de sursis et au payement des 140 millions à la partie civile.

Me Salifou Béavogui, membre du collectif d’avocats constitué dans cette affaire, a, au sortir de la salle d’audience, estimé qu’en lieu et place du droit c’est le non-droit qui a été dit et que son client est tout simplement victime de sa gloire et de sa célébrité. « Nous sommes en train de constater malheureusement que dans cette affaire, ce n’est pas le droit qui parle mais c’est plutôt le non-droit. En première instance, il a été condamné à 5 ans et on a relevé appel. Et devant la Cour d’Appel, les débats ont été sereinement menés, nous avons démontré l’inexistence de ce montant, nous avons également démontré que le colonel ne mérite pas le sort qu’on est en train de lui infliger maintenant là. Et mon confrère et moi, nous étions très contents des débats parce que pour nous le colonel a plutôt rendu service et que c’est son service qui se retourne contre lui. Et malgré tout, la Cour, après plusieurs renvois, vient de rendre une décision réformant la première décision rendue par le tribunal militaire permanent de Kaloum, ramenant la peine à 4 ans au lieu de 5 ans, alors que nous, nous avions voulu qu’il soit purement et simplement relaxé sur le fondement de l’article 544 et le montant alloué à la partie civile a été reconduit sans preuve », dit-il.

A en croire Me Salifou Béavogui, son client n’est pas du tout surpris de cette décision qui a été rendue. « Il sait qu’aujourd’hui son destin le conduit dans cette situation et qu’il y a des forces invisibles, des mains invisibles, vu toute la gloire qu’il a eue dans sa fonction de porte-parole de la Gendarmerie…En résumé, le colonel Mamadou Alpha Barry est victime de sa célébrité. Il est victime de sa notoriété. Il est victime de sa gloire. Mais la vie, c’est la vie, tout peut arriver, tout passe. Le destin reste toujours le destin. Lui, il ne mérite pas d’être rattrapé dans une banale affaire qui l’a opposé à son propre oncle Ibrahima Diallo, que lui-même il a défendu pendant plusieurs années. », a estimé cet avocat.

Pour finir, l’avocat a jugé nécessaire de ne pas s’arrêter à mi-chemin. Il rassure de poursuivre cette affaire devant la Cour de Cassation. « Nous nous sommes concertés, nous avons décidé de pousser le pion en introduisant dès aujourd’hui un pourvoi en cassation devant cet arrêt qui est rendu en violation de la loi. Nous savons même par tâtonnement que nous pouvons aboutir devant la Cour Suprême…On a l’espoir aujourd’hui que le droit sera dit dans cette affaire. », espère Me Salifou Béavogui

Mamadou Yaya Barry

622 26 67 08