Condamné, Foniké Menguè s’écrie : « M. Alpha Condé a détruit la justice guinéenne »

Oumar Sylla alias “Foniké Mènguè” poursuivi par le ministère public, pour des faits de provocation d’un attroupement non armé, a été condamné par le Tribunal du Premier Instance de Mafanco, que préside Djenab Dognol Diallo, à 11 mois de prison ferme et sans amende. Il lui est reproché d’avoir participé directement à un attroupement non armé. Et comme il fallait s’y attendre, les avocats de la Défense ont aussitôt interjeté appel.

Après cette sentence, Oumar Sylla a crié à une justice téléguidée depuis Sékhoutoureyah et a juré de continuer la lutte même dans sa cellule. « Je continue la lutte contre le troisième mandat de M. Alpha Condé, celui qui a rendu ce verdict, celui qui a rendu cette sentence. M. Alpha Condé a détruit la justice guinéenne. Vous allez constater que ce n’est pas la dame qui a rendu cette décision. »

Mamadou Yaya Barry