Condamné pour ‘’vol aggravé’’, colonel Alpha Barry réagit : ‘’je sais que l’objectif principal ce n’est pas cet argent…’’

Colonel Mamadou Alpha Barry, ex-porte-parole de la gendarmerie nationale, condamné à cinq ans de prison ferme pour ‘’vol aggravé’’ a dit que l’objectif principal, ce n’est pas cet argent. Il y avait des adversaires sous terrains qui cherchaient à me foutre en prison. Ils ont réussi ! » Réaction…

« J’ai cherché à aider un innocent qui était sur le point de perdre beaucoup d’argent. On l’a amené dans l’unité où je travaille. On a cherché à récupérer son argent et à le déférer à la Maison centrale. J’ai intercepté cet argent et voilà c’est moi qui réponds à sa place en prison. Il n’y a pas de soucis, je prends cela pour un destin. C’est mon destin, je vais en prison. Je remercie toute la population guinéenne dans son entièreté. Je remercie une fois de plus mes avocats, je remercie les gendarmes.

Aujourd’hui, c’est moi. Mais qu’ils sachent que la roue tourne ! On utilise aujourd’hui le tribunal militaire pour mettre un cas de vol aggravé sur moi, alors que j’ai géré des montants qui dépassent cela. Il n’y a pas de soucis. Je suis croyant ; je prie matin, midi et soir. Je prends cela comme tel. Dieu est plus grand que tout cela et je pense que le jugement de Dieu est vraiment meilleur que ce que l’on vient de vivre aujourd’hui… Je sais que si réellement il finançait le FNDC, je n’allais pas me mêler. Je sais que c’est un innocent, c’est un oncle. Mais aujourd’hui on m’incrimine pour cinq ans. Il n’y a pas de soucis. Je sais que l’objectif principal ce n’est pas cet argent. Il y avait des adversaires sous terrains qui cherchaient à me foutre en prison. Ils ont réussi ! Mais je sais que le jugement de Dieu est le meilleur. Il n’y a pas de problème, je prends mon destin en main et la vie continue »