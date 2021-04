Condamné, Sheick Affan ne s’avoue pas vaincu : “on ira jusqu’au bout pour connaître ce qui est caché derrière ce procès”

Le Tribunal de Première Instance de Mafanco a rendu son verdict ce lundi 12 avril 2021 dans l’affaire qui oppose le journaliste Mohamed Mara à Cheick Ahmed Fofana alias Sheick Affan.

Reconnu coupable pour les faits de menaces, injures, diffusion de données de nature à troubler l’ordre public et xénophobie, Sheick Affan a été déclaré coupable et condamné à 5 ans d’emprisonnement assorti de sursis, au paiement d’une somme de 40 millions de francs à titre d’amende et d’une autre somme de 100 millions de francs guinéens à titre d’intérêts à la partie civile. Me Pépé Antoine Lamah, avocat de la partie civile, a promis de mener bataille jusqu’à l’exécution de cette décision de justice.

« Aujourd’hui la justice a réparé ces préjudices même si nous avons quelques petites réserves sur l’action publique pour laquelle ce monsieur a été condamné avec sursis. Juridiquement, ça pose problème parce que pour un récidiviste c’est une personne qui a fait l’objet de condamnation devenue définitive et qui par la suite bénéficie d’une grâce. Je ne vois pas la raison de lui faire bénéficier le sursis. Mais de toutes les façons, nous sommes partie civile, ce qui nous intéresse surtout, c’est la réparation civile et je pense que pour cette question nous sommes en bonne partie satisfaits. Nous allons dans les jours à venir mettre en exécution ce jugement et je pense que ce n’est que le début du commencement parce que cette bataille, nous irons jusqu’au bout parce que nous veillerons à ce que cette décision soit exécutée », a-t-il déclaré.

Depuis environ une année et demie que son affaire pendait devant la justice, c’est un Mohamed Mara satisfait de sa victoire qui est sorti de l’audience.

« Mon honneur a été touché lors de ce procès et ma famille en a énormément souffert. Des menaces de mort j’en ai essuyé pendant longtemps, même mes avocats ont été la cible des invectives, des injures de cet individu. Mais la satisfaction aujourd’hui est que cela peut constituer aussi une voie que nous offrons aussi à d’autres citoyens. Au lieu de répondre à la haine par la haine, au lieu de répondre aux actes violents et propos violents par d’autres violences, j’ai voulu montrer aux Guinéens qu’on peut recourir à la justice pour traquer ce type d’individu absolument dangereux pour notre quiétude sociale et l’entente dans notre pays », affirme-t-il.

Cheick Ahmed Fofana dit Sheikh Affan qui n’était pas présent dans la salle au moment de la sentence promet d’interjeter appel.

« Mes avocats et moi, nous allons interjeter appel par rapport à cela parce que c’est un jugement que nous ne reconnaissons pas du tout. Nous n’avons rien fait à Mohamed Mara, tout le monde sait que c’est Mohamed Mara qui nous a provoqué. C’est lui qui m’a attaqué en premier et moi j’ai répliqué. S’ils viennent arranger le jugement ici, nous avons pris note, nous allons interjeter appel le moment venu et puis nous allons continuer le procès parce que c’est un procès qui n’est pas près de finir. On souhaite aller jusqu’au bout pour connaître ce qui est caché derrière ce procès-là », lance-t-il.

Maciré Camara

+224 628 112 098