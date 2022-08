Conditions climatiques hostiles et production de cajou en Afrique Occidentale : Gérer l’impact

Depuis son introduction en Afrique par les explorateurs portugais au XVIe siècle, le cajou s’est répandu sur l’ensemble du continent, notamment en Afrique occidentale tropicale. Cultivé pour contrer la désertification et l’érosion il y a quelques décennies, le cajou est aujourd’hui devenu un produit économique important. Aujourd’hui, l’industrie du cajou contribue de manière significative à la croissance économique de plusieurs pays africains, dont la Côte d’Ivoire, la Guinée Bissau, le Bénin et le Ghana, entre autres, notamment par la création d’emplois et la génération de revenus grâce à l’exportation de noix de cajou.

La noix de cajou pousse bien dans les régions tropicales et subtropicales du monde. Cela explique pourquoi environ 60 % des Noix Brutes de Cajou brutes (NBC) du monde sont produites en Afrique, l’Afrique de l’Ouest produisant plus de 45 % des noix de cajou mondiales. Pour le citoyen lamda, le cajou étant résistant à la sécheresse, les conditions climatiques difficiles en Afrique de l’Ouest ne devraient pas affecter la production.

Cependant, les rapports hebdomadaires de l’Alliance pour le Cajou Africain (ACA) provenant de divers pays producteurs de cajou d’Afrique de l’Ouest, ainsi que des recherches, ont montré que des conditions météorologiques défavorables affectent la production de cajou. Cet article examine pourquoi les conditions météorologiques en Afrique de l’Ouest affectent la production de cajou, une culture largement connue pour être résistante à la sécheresse, et comment cela peut être géré.

Selon un chercheur principal de l’Institut de Recherche sur le Cacao du Ghana (CRIG), Dr Paul K. K. Adu-Gyamfi, la résistance à la sécheresse de la noix de cajou a été mal perçue. Ceci, explique-t-il, est dû au fait que pendant très longtemps, « l’anacardier a été cultivé comme une culture de boisement pour fournir une couverture dans un environnement marginal sans aucun intérêt pour ses fruits ou ses noix ». On ne s’est donc pas beaucoup intéressé aux rendements et à la productivité des anacardiers.

Cependant, au cours des dernières années, la noix de cajou est devenue un produit de base important dont les fruits et les noix suscitent un grand intérêt économique. Il explique que « les rendements variables et les taux de survie des pieds de cajou dans différentes écologies dans la plupart des pays producteurs d’Afrique de l’Ouest suggèrent que l’anacardier est sensible à la sécheresse, bien qu’il soit plus robuste que d’autres cultures arboricoles comme le cacao ».

Pour une productivité optimale de la noix de cajou, une combinaison positive de plusieurs facteurs environnementaux est nécessaire. Citant plusieurs études, le Dr Adu-Gyamfi a souligné l’importance de la bonne proportion de précipitations, de température et de sécheresse requise pour une productivité optimale.

« L’anacardier a besoin d’une gamme de précipitations annuelles de 1500 – 2000 mm (Sys et al. 1993) et d’une gamme de températures de 25 – 28 ᵒC (Dendena et Corsi 2014) avec une période sèche prononcée de 5 – 6 mois (Dedzoe et al. 2001) pour une productivité optimale », a-t-il souligné.

Cependant, en raison des récents changements climatiques, certains pays producteurs de cajou connaissent des conditions météorologiques défavorables à la productivité de la noix de cajou. Au Bénin par exemple, le Dr Joseph TOKORE, chargé de programme (Bénin) du projet PRO-Cajou de l’USDA pour l’Afrique de l’Ouest et chercheur sur le cajou, explique que la pluviométrie annuelle moyenne de ces dernières années se situe entre 800 et 1100 mm, ce qui est parfois inférieur au niveau nécessaire aux anacardiers. La situation n’est pas si différente dans plusieurs pays producteurs de cajou. Cette situation, associée à la température élevée et à la longue sécheresse que l’on connaît habituellement, affecte l’anacardier aux stades les plus critiques de la production, ce qui se traduit par une mauvaise croissance des semis pendant la phase végétative, entraînant un taux de mortalité élevé, et par le flétrissement des fleurs pendant la phase de reproduction. Ceci affecte par conséquent le taux de croissance et le rendement de l’anacarde, respectivement.

Une analyse de la relation entre la quantité de pluie et le rendement de la noix de cajou au Bénin par exemple montre que, bien que les rendements n’évoluent pas systématiquement en fonction de la pluviométrie, une bonne répartition de la pluviométrie dans le temps est nécessaire pour un bon rendement et donc une bonne production, a analysé le Dr TOKORE.

Par ailleurs, l’harmattan au Bénin et dans certains pays d’Afrique de l’Ouest est généralement caractérisé par « un vent sec, froid la nuit et chaud le jour, transportant des particules de poussière du Nord à l’Est, qui contribue fortement à la destruction des fleurs d’anacardier ». « En effet, cette poussière est composée de particules végétales (herbes, fleurs sèches, pollen), de particules animales (plumes d’oiseaux, déchets de toutes sortes), de germes, de virus, de parasites et de champignons microscopiques, qui sont source de maladies végétales et humaines », a-t-il souligné.

Gérer l’impact des conditions climatiques hostiles sur la production de noix de cajou

Si les producteurs de noix de cajou ne peuvent pas contrôler les conditions météorologiques, ils peuvent certainement gérer leur impact sur la production de noix de cajou. Selon les docteurs Adu-Gyimffi et TOKORE, trois points clés sont nécessaires à cet égard : l’utilisation de matériel de plantation amélioré, l’augmentation de la fertilité des sols et la lutte contre les parasites et les maladies.

Grâce à la recherche, des matériaux de plantation de cajou améliorés ont été développés par divers instituts de recherche agricole en Afrique de l’Ouest. Ces variétés améliorées de cajou sont non seulement à haut rendement et résistantes aux ravageurs et aux maladies, mais sont également, selon le Dr Adu-Gyamfi, « tolérantes au stress de l’humidité et de la température ». L’utilisation de clones greffés améliorés et de semis recommandés réduit l’impact des conditions climatiques hostiles sur la production.

En outre, les agriculteurs doivent augmenter la fertilité du sol de leurs plantations de cajou, en particulier les jeunes plantations de moins de cinq ans, en utilisant de la fumure organique. Cela augmente le taux de rétention d’humidité du sol et aide à réduire la mortalité, en particulier pendant la phase végétative de la production de cajou face à des températures hostiles. L’irrigation au goutte-à-goutte, selon le Dr TOKORE, est fortement recommandée pendant la saison sèche, en particulier pour les jeunes plantations de cajou dans les deux premières années après la plantation, afin de réduire l’impact des conditions météorologiques hostiles.

Parce que l’harmattan dans les pays d’Afrique de l’Ouest comme le Bénin transporte des particules de poussière qui apportent des parasites et des maladies sur les plantations de cajou, un contrôle approprié des parasites et des maladies est nécessaire pour réduire l’impact sur la production. Cela nécessite le respect de l’utilisation de mécanismes recommandés et fiables de lutte contre les ravageurs et les maladies qui ne compromettent pas la sécurité des consommateurs de noix de cajou et ont un « effet minimal sur l’environnement ».

Par Isaac Piyuori