Conducteur de moto-taxi tué à Kankan : ses camarades réclament justice

Suite à l’assassinat de Fara David Tolno dans la nuit du lundi, ses camarades conducteurs de taxi-moto de Kankan ont pris d’assaut les différentes artères de la ville pour exprimer leur colère et réclamer justice pour le défunt.

Ils ont investi dans un premier temps les locaux de la maire, la devanture de l’hôpital régional, le bureau des taxis-motos et le commissariat central de police de Kankan. Ils ne réclament qu’une chose: justice pour Fara David Tolno, tué par balle la nuit dernière. Wowo Kpogomou est conducteur de taxi moto :

« Nous nous sommes déplacés ce matin pour nous rendre devant notre bureau pour manifester notre colère, et aussi remonter l’information aux autorités supérieures parce que c’est devenu une continuité pour les bandits. Et à chaque fois les responsabilités ne sont pas situées. Nous voulons que justice soit faite. »

Très en colère, ces conducteurs de moto-taxi accusent leurs responsables de ne pas prendre des dispositions pour les sécuriser. Interrogé à ce sujet, Mamady Konaté, coordinateur des structures de taxi-moto se défend : « Nous ne travaillons pas la nuit, nous travaillons du matin jusqu’au crépuscule. Pour ceux qui veulent sortir de la ville, tu viens prendre un billet de sortie avec nous. Comme ça, on peut prendre les renseignements de ton passager, au cas où quelque chose t’arrive on pourra mener des recherches à travers ces informations, mais on ne peut pas les sécuriser la nuit. »

Wowo Kpogomou fait cependant une mise en garde aux autorités en ces termes : « C’est un appel que nous lançons au niveau de toutes les autorités, si elles ne prennent pas leurs responsabilités, quand on va découvrir un jour qu’un conducteur de moto-taxi a été tué et qu’on arrive à appréhender le bandit, nous allons finir avec lui parce qu’il n’y aura pas de jugement. »

