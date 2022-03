La coalition de l’Union des Partis Politiques (UPP) s’est réunie une nouvelle fois ce lundi 14 mars 2021, en plénière, au siège du Parti de l’Unité et du Progrès, à la Camayenne, dans la commune de Dixinn, sous la présidence de Jean Paul Sarr, vice-président du PUP. Au cours des échanges à huis clos, ces acteurs politiques ont pu échanger sur plusieurs points, dont le dialogue politique, la rencontre en vue avec le MATD, la recommandation de l’UPP sur l’augmentation du nombre des conseillers au CTN de 81 à 114, entre autres.

Au sortir des discussions qui ont duré près de 2 heures, le porte-parole de cette coalition, Dr Sékou Koureïssy Condé a félicité les 58 partis politiques signataires du document que les leaders des partis politiques considèrent comme l’expression de leur ferme volonté de dialogue : « Cette volonté de dialogue caractérisée par l’énumération des points qui doivent faire l’objet de discussion n’est pas un d’document de contestation mais plutôt un document d’observation et d’alerte pour dire que nous voulons un dialogue de vérité, de transparence et nous voulons la réussite de cette transition sur la base de vérité partagée.» a-t-il fait savoir.

Poursuivant, dira-t-il : « Nous avons enfin examiné le document portant sur l’invitation faite aux différentes coalitions politiques par le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation. La plateforme union des partis politiques (UPP) a salué l’initiative de ce courrier et notre délégation est prête à répondre à l’appel du ministre. Toutefois, nous avons signalé notre souhait de voir un cadre de concertation efficient et efficace permettant d’ouvrir un couloir pendant cette période de transition entre la classe politique et les autorités de la transition parallèlement aux efforts qui vont être déployés par les conseillers du conseil national de la transition. À cet effet, nous aimerions et nous souhaiterions que le chef du gouvernement puisse être le porteur de ce cadre de concertation avec l’intermédiation et l’organisation du ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation (MATD) », a indiqué Sékou Koureïssy Condé, le porte-parole de l’UPP.

« Nous avons estimée qu’à date, les différentes opérations et actions posées par le comité national de rassemblement et le développement CNRD si au début elles ont suscité beaucoup d’enthousiasme, aujourd’hui, elles méritent d’être réexaminées par les acteurs concernés dont la classe politique dans un processus inclusif permettant un retour apaisé à l’ordre constitutionnel », conclut-il

Mamadou Yaya Barry

