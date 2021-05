Conférence : le directeur général Adjoint de Winning Consortium Simandou partage son expérience à l’ISMGB

La Gestion d’Exploitation des Projets Miniers Majeurs (Mines Métalliques) en Guinée est la thématique d’une Conférence-Débat qui s’est tenu ce samedi 29 mai 2021, dans l’amphithéâtre de L’Institut Supérieur des Mines et Géologie de Boké, (ISMGB). Organisée par le département des services géologiques de cette institution d’enseignement supérieur. C’est le Directeur Général Adjoint de Winning Consortium Simandou qui a animée cette conférence devant un panel d’étudiants, d’encadreurs et des responsables de l’ISMGB.

La Directrice Générale de l’ISMGB Docteur Diaka SIDIBÉ a dans son discours de bienvenue saisi l’opportunité pour remercier les actions positives du Consortium SMB Winning à l’endroit de son institution. Poursuivant, elle rappelle tous les efforts des responsables de la SMB en faveur de l’émergence scientifique, pédagogique et infrastructurel de cette première école des mines de Guinée. « Les sociétés minières sont des partenaires stratégiques pour notre institution. Je voudrais particulièrement féliciter le Consortium pour la donation effective de 100 mille dollars US à notre école pour nous permettre le démarrage de la construction de notre bloc administratif, l’implication personnel du conférencier qui est le PCA de la Chambre des Mines de Guinée pour notre retour comme membre de cette instance après 13 ans d’absences ».

Responsables de l’institut, étudiants en licence et en master, enseignants-chercheurs tous ont répondu massivement à cette conférence pour mieux s’outiller et se préparer à la vie professionnelle.

Dans sa présentation, Ismael Diakité a mentionné les principales étapes de conception et d’exécution des projets intégrés dans le secteur minier en mettant l’accent sur les phases d’identification, d’évaluation, de construction d’opération et de clôture qui toutes, s’inscrivent dans la préparation d’une étude faisabilité complète.

Il a également insisté sur la Responsabilité sociétale des entreprises ainsi le développement durable tenant en compte les normes et standards en la matière notamment ceux de la SFI et des Principes de l’Equateur. La conformité légale et réglementaire dans ce domaine constitue un impératif dans la décision d’investissement au même titre que les critères de rentabilité financière et économique.

Une occasion pour le DGA de Winning Consortium Simandou de partager son expérience sur le complexe projet de développement du Simandou dans son volet environnemental lié à la réalisation des infrastructures notamment le chemin de fer très attendu par les guinéens. Après son exposé, le conférencier a projeté une vidéo illustrant les opérations minières et l’essai du transport ferroviaire sur la ligne Dapilon-Santou qui sera inauguré le 16 juin prochain à Boké.

Interpelé pendant de la phase des questions sur le volet employabilité des projets miniers, Ismael Diakité n’a pas manqué de parler des opportunités qu’offre le secteur surtout aux étudiants de cette institution. Il lance néanmoins une invite aux apprenants à l’assaut du savoir, à la maitrise des langues comme l’anglais et à l’appropriation des nouvelles technologies à ceux qui souhaitent faire carrière dans les mines.

Les participants ont apprécié la tenue de cette conférence SCIENTIFIQUE, c’est le cas de Sylla Mohamed Lamine étudiant en master à L’ISMGB « c’est un sentiment de joie de voir un de nos ainés qui est passé par cet institut, venir partager avec nous ses expériences, chose qui pourra nous permettre de connaître comme eux afin de mieux s’y prendre lorsque nous serons appelés à servir dans le secteur minier ».

De telles initiatives permettent aux étudiants d’acquérir une confiance en soi et d’avoir tous les atouts nécessaires pour être compétitifs afin d’accéder à des emplois descends. Au sorti de ce débat, le conférencier M. Ismaël Diakité s’attend à ce que « la direction générale de l’ISMGB continue à solliciter les compagnies minières à travers la chambre des mines, les contacts individuels pour qu’il ait une adéquation entre la formation et l’emploi ».

À noter que cette conférence-débat a été sanctionnée par la remise des satisfécits : Un pour le conférencier, un autre dédié à M. Frédéric Bouzigues, Directeur Général de la SMB et Dr Elhadj Ismaël Diallo, ancien chef de département de la géologie.

A travers cette rencontre, la Fondation SMB Winning a offert un lot de matériels : deux ordinateurs, des imprimantes, des marteaux de géologue et des GPS.

Mamadouba Camara, Boké