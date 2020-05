Confinement total de Conakry : ‘’c’est quasiment impossible pour le moment’’ (Conseil scientifique)

En point de presse le jeudi, 30 avril dernier, les membres du conseil scientifique de riposte contre la pandémie de la maladie à virus Coronavirus se sont prononcés sur le confinement total de Conakry tant réclamé par certains guinéens en vue de rompre la propagation de cette pandémie.

Par la voix de son vice-président, Pr Moustapha Diop Keita, le conseil scientifique affirme que le confinement total de Conakry n’est pas encore envisagé à cause de plusieurs raisons liées à la réalité sociale guinéenne.

« On n’a pas pu envisager un confinement total de Conakry parce que plusieurs raisons de nos réalités sociales, de la configuration de nos sociétés, le mode de vie communautaire et les relations de proximité ne nous permettent pas d’envisager un confinement total. Dans les pays du nord, un confinement est possible puisse que les gens vivent dans les appartements et c’est des ménages qui vivent de deux à trois personnes. Donc, c’est facile de confiner un petit ménage de quatre (4) personnes. Chez nous, c’est quasiment impossible. Voyons même la distanciation sociale a du mal à être respectée. Donc pour le moment, le confinement total n’est pas possible. Par contre, l’isolement volontaire des populations prenant conscience des risques de transmission communautaire peuvent s’isoler. On peut s’isoler et prendre la distanciation sociale. C’est tout ce qu’on peut pour le moment envisager. Mais pour le moment si le risque communautaire devient de plus en plus grand, on pourra peut-être envisager le confinement de Conakry. Mais pour le moment, compte tenu des réalités de notre pays, on ne peut pas le faire puisque la propagation communautaire peut être maitrisée à l’état actuel. Mais si ça prend une proportion beaucoup plus globale, je pense qu’on ira de plus en plus vers les mesures beaucoup plus strictes. Et tout ça, c’est progressif et envisageable au cas par cas. »

Youssouf Keita

+224 666 48 71 30