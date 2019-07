Conflit de compétences entre Tiégboro et Tibou : A qui profite la zizanie ?

Le grand banditisme et le crime organisé sont omniprésents en Guinée. Les agitations et agissements du colonel Tiégboro sont insuffisants pour mettre fin à une situation qui semble être sous la protection de certaines hiérarchies. Les opérations coup de poing deviennent fastidieux au goût de la population. Les malversations multiples détectées dans des cliniques privées n’ont pas été toutes suivies de suites pour une quelconque dissuasion, alors que des malades succombent au traitement ou aux médicaments, et non à leur maladie.

Kerfalla Kanté était allé à l’hôpital, il se plaignait, certes, mais il n’en n’était pas revenu. Qu’est-ce qui s’est passé ? Une journaliste de la RTG était allée se faire consulter dans une clinique malfamée de la place, cette clinique est-elle fermée, ou a-t-elle rouvert ?

Depuis un certain temps, l’ordre des pharmaciens parle de faire le ménage dans leur secteur, qu’en est-il ?

Tiégboro avait fait aussi une descente restée sans suite chez un fabricant de tord-boyau; il a fait une autre descente dans une usine de transformation de noix de cajou, où des femmes maltraitées s’étaient plaintes…une autre descente à Sodefa et dans tant d’autres industries qui, apparemment, sont sous haute protection.

Résultat de tout cela, la lutte contre les malfaçons s’est estompée et certains produits comme les pointes-acier fabriquées actuellement se tordent au contact d’un bois rouge digne du nom ou elles ne pénètrent plus dans certains murs… Tibou a-t-il cette expertise ?

Quant aux produits de consommations de première nécessité importés, on se demande si le laboratoire de Matoto est équipé et s’il a des laborantins de qualité pour cela.

C’est dans cet embrouillamini d’inachevés que le ministre d’Etat chargé des industries, critiqué pour son manque d’autorité due à sa mainmise insuffisante sur le secteur, a décidé de se faire entendre pour sortir de sa longue ‘’hibernation forcée’’ due, semble-t-il, à un autre conflit de compétence au sommet, dans les couloirs froids de Sèkhoutouréya, à moins que ça n’était que contre ce même Tiégboro qui marchait dans ses plateformes avec ses descentes inopinées.

La presse à sensation avait même insinué que Tibou a remis Tiégboro dans le rang. C’est entendu, toute descente des hommes de Tiégboro ne devrait s’effectuer, désormais, qu’en concertation étroite.

Soit, seulement, si Tiégboro découvre ou détecte une malversation qui nécessite une certaine diligence ou une rapidité d’intervention, les lourdeurs bureaucratiques ne feront pas fuir les infos et brouiller les pistes ? Les choses vont vite à Conakry.

Quoi qu’il en soit, ce sont les contrefacteurs et les contrebandiers qui s’en frottent les mains.

Au moment où la ZLECA (ce ballon de Baudruche) doit entrer en vigueur, la compétitivité des produits locaux doit être de mise.

N’y a-t-il pas à craindre que la Guinée rate le train ?

Moise Sidibé