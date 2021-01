Conflit domanial à Sonfonia : l’Eglise catholique de Conakry mise à l’index par les responsables du Foyer de l’Espérance (SOS)

Très tôt ce vendredi 15 janvier 2021, des hommes en uniforme seraient venus au Foyer de l’Espérance pour déguerpir les personnes qui s’y trouvaient. Les portes ont été défoncées, les maisons vidées de leurs contenus (lits, bols et autres accessoires), qui ont été mis dehors, pour barricader ensuite les portes de la cour pour empêcher les déguerpis de retourner à l’intérieur.

Dernière cette cour fermée avec une chaîne et un cadenas, le responsable du foyer était assis à côté de sa femme, de ses enfants, des 25 orphelins dont l’âge varie entre 5 et 16 ans. Quelques personnes étaient venues compatir à leur douleur. Un foyer qui a pour vocation d’entretenir des enfants venus de la prison, des enfants de la rue et des orphelins. « Nous avons été déguerpis de la part des personnes qui disent être religieuses et qui tombent si bas. J’appelle ça ‘’tomber si bas’’ parce que si une autorité religieuse va se fabriquer des papiers pour venir s’approprier des biens qu’une ONG a réalisés pour les enfants guinéens que nous protégeons…Le Foyer de l’Espérance n’est pas un bien personnel. Lorsque vous allez envoyer des enquêteurs pour fouiller dans tous les documents qui vous seront présentés, vous verrez bien que c’est nous qui avons acheté ce domaine et qui avons construit patiemment le foyer qui fait objet d’expropriation. On a affaire à Monsieur Vincent Koulibaly et la mafia qui l’entoure à l’Archevêché de Conakry. Ils veulent nous chasser d’ici pour prendre le foyer. Comme ils ont fini de bailler tous les biens immobiliers que les missionnaires ont laissés à l’Eglise de Guinée et voilà la course à la richesse continue. Ils veulent reprendre notre foyer pour donner à des investisseurs immobiliers. Comme ça, ils vont gagner beaucoup d’argent. Après s’être substitués à nous auprès de la Société immobilière, la Sonapi, ils sont allés chercher un titre foncier…Ils sont venus à 6h45 pour nous déguerpir. Si vous n’avez personne derrière vous, votre adversaire peut vous manger tout cru et vite fait. Naturellement, on avait décidé de nous pourvoir en cassation et les démarches étaient en cours. Ils sont alors venus nous signifier l’arrêt le 4 janvier nous commandant de sortir dans une huitaine. Nous y habitons depuis l’an 2000. Nous qui avons acheté et construit avec tous les documents dont nous disposons, quelqu’un se lève et vient nous dire de sortir de chez nous. Avec tous les bagages que nous avons, avec tout ce monde qui vit ici, où est-ce que nous allons trouver d’autres logements pour nous réfugier ? Nous sommes victimes de la toute-puissance de ce monsieur qu’on appelle Vincent Koulibaly. Ils sont allés à la Sonapi mentir pour dire que nous sommes à leur disposition. On n’a jamais été à leur service mais on a été au service de Dieu, comme tout croyant et non au service d’un homme. C’est ce que nous avons fait jusque-là. Ils sont même allés jusqu’à raconter que c’est Robert Sarah qui a acheté et construit ici et qui l’a confié à moi. Moi, je ne suis qu’un petit insecte à côté de Robert Sarah. Comme lui il n’est pas là, ils peuvent mentir en son nom. Si vous creusez, vous allez voir comment ils ont manipulé les choses.

Nous réclamons au peuple, au nom duquel la justice est rendue en Guinée, de rencontrer ce monsieur pour lui dire les quatre vérités. Trop c’est trop ! », a déploré le responsable du Foyer, Émile.

Pour équilibrer l’information, les journalistes ont essayé à plusieurs reprises de joindre quelques responsables de l’Eglise qui n’ont pas voulu se prononcer sur le sujet.

Le curé de la paroisse Saint Charles Louwanga de Sonfonia, père Francis Oularé, a dit qu’il était en entretien avec l’archevêque. L’affaire serait à la justice qui devrait communiquer là-dessus.

Quand nous quittions les lieux, le responsable du foyer, sur instruction de son avocat, avait défoncé les portes de la cour pour pouvoir réoccuper le site.

Christine Finda Kamano (stagiaire)