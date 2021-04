Congrès électif de la Féguifoot : Aboubacar Touré ‘’Bouba Tri’’ se déclare candidat pour la présidence

Après le retrait de la candidature du président du club Hafia FC, Kerfalla Person Camara ‘’KPC’’ au congrès électif de la fédération guinéenne de football, prévu le 14 mai prochain, c’est un autre dirigeant sportif qui vient d’annoncer sa candidature pour briguer la présidence de la Féguifoot.

Il s’agit du secrétaire général de l’Association Sportive de Kaloum (ASK), Aboubacar Touré, alias ‘’Bouba Tri’’ qui a déposé sa candidature ce mardi, 6 avril 2021. Après cette annonce, c’est au tour de l’ancien international guinéen, Abdoul Karim Bangoura ‘’AKB’’, conseil principal du président Mamadou Antonio Souaré et Almamy Saidou Sylla ‘’Mamy’’, ancien président du club Satellite de Gangan de Kindia et actuel président de l’académie SOAR de déposer à leur tour leur candidature au poste de la vice-présidence de la fédération guinéenne de football.

A Préciser qu’au poste de vice-présidence de la fédération guinéenne de football, quatre (4) candidats à savoir : Aboubacar Tito Camara, l’honorable Djalikatou Diallo, Abdoul Karim Bangoura et Almamy Saidou Sylla compéteront au niveau de ce poste et vont désormais étaler leurs programmes auprès des 65 membres statutaires pour avoir leurs voix au prochain congrès électif de cette institution footballistique.

Kalidou