Assemblée générale de la Féguifoot : les nouveaux statuts rejetés…

L’Assemblée Générale Extraordinaire de la Fédération Guinéenne de Football s’est tenue ce samedi 12 Novembre dans un réceptif hôtelier de la capitale Conakry.

Les statuts proposés par le Comité de Normalisation ( CONOR) ont étés rejetés par la majorité des membres statutaires présents à ce congrès extraordinaire.

Sur 60 membres statutaires présents, 47 ont voté pour le Non, 13 Oui et zero abstention. Sur ce, les nouveaux statuts sont rejetés.

Pour ces membres statutaires, la Fifa et la Caf ne doivent en aucun cas faire un travail sur les nouveaux statuts sans leurs consentement, avis et propositions.

Le regard est désormais tourné vers la réaction de la FIFA et celle de la CAF. Ces deux institutions doivent s’exprimer dans les jours à venir, après le rejet des membres statutaires.

Kalidou Diallo