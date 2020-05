Consacrons donc la nuit du destin pour vaincre le coronavirus ! (Pr Koutoubou Sano)

《Nous avons certes, fait descendre le Coran pendant la nuit du destin (Lailatou al-Qadr). Et qui te dira ce qu’est la nuit du destin ? La nuit du destin est meilleure que mille mois. Durant celle-ci descendent les Anges ainsi que l’Esprit, par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu’à l’apparition de l’aube》sourat 97!



《Cet ennemi effroyable sera bientôt vaincu》!!



Six mois durant, toute l’humanité est engagée dans une guerre sans égal contre un ennemi cruel, affreux et mortel qui a ravagé des centaines de milliers de vies humaines !



Six mois durant, les braves soldats en tenue blanche à travers le monde se sacrifient pour soigner des millions de personnes blessées par cet ennemi acharné et atroce !



Six mois durant, les laborantins chevronnés dans le monde accentuent les recherches scientifiques et approfondissent les analyses afin de découvrir un remède adéquat et un vaccin efficace pour protéger l’univers contre la panique généralisée, la terreur répandue et l’affolement indescriptible causés par cet ennemi intraitable et féroce !



Six mois durant, les politiques responsables se mobilisent partout afin de mettre en place des stratégies cohérentes et des actions compréhensibles devant permettre de gérer les déséquilibres sociaux et les conséquences économiques néfastes causés par cet ennemi invisible et destructeur !



Six mois durant, les hommes de Dieu de toutes les confessions, intensifient les invocations, multiplient les supplications et accroissent les implorations afin que Le Maître de l’univers puisse avoir pitié de Ses sujets et assister l’humanité dans son combat contre cet ennemi ignoble et impitoyable !!



Les 12 et 19 avril dernier, cet ennemi véhément aura réussi à priver les milliards de fidèles chrétiens à travers la planète de commémorer en congrégation la fête la plus importante du christianisme, la fête de Pâques !



Oui, c’est la première fois dans l’histoire de la confession musulmane, que ce même ennemi belliqueux a réussi à obliger les milliards de fidèles musulmans, pendant le mois saint de Ramadan, de faire les prières de nafilah (tarawih) dans les foyers en lieu et place des Maisons de Dieu !



Dans les heures à venir, précisément la nuit du 27ème jour du mois béni de Ramadan (la nuit du mardi au mercredi 19 mai 2020), les fidèles musulmans attendent impatiemment la tombée d’une nuit appelée la NUIT DU DESTIN !



Cette nuit dispose d’une spécificité, d’une puissance et d’une particularité qui devrait être mise profit pour resserrer l’étau sur l’ennemi numéro 1 actuel de l’humanité qui n’est autre que le virus à couronne, communément appelé le Covid-19!!

《Une nuit unique, exceptionnelle, spéciale singulière et particulière》!



Oui, la Nuit du destin est à la fois Unique, Exceptionnelle, Spéciale, Singulière et Particulière.



Elle est unique parce qu’elle est la meilleure nuit de l’année qui n’a pas d’égale parmi les 360 nuits de l’année lunaire. Et parce que Le Seigneur a promis d’exaucer entièrement les prières, les supplications et les invocations formulées par celles et ceux qui vont se prosterner devant Lui durant cette nuit !



Cette nuit est exceptionnelle parce qu’elle est la seule nuit au cours de laquelle les Anges et l’Esprit (Gabriel) descendront sur la terre pour protéger celles et ceux qui seront dans les prières et dans les supplications d’une part et pour remonter au Seigneur les implorations et les invocations de fidèles durant la nuit d’autre part !



Cette nuit est spéciale parce la dévotion dans cette nuit est égale à la dévotion d’environ quatre-vingt-quatre (84) ans de vie réelle !

Autrement dit, quiconque aurait la chance de passer cette nuit dans les prières, dans la récitation du Saint Coran, dans la bienveillance, dans les sacrifices, celui-ci aura la même récompense que celle et celui qui auraient vécu 84 ans de leur vie dans la dévotion au Seigneur !



Cette nuit est singulière parce qu’elle permettrait aux fidèles de bénéficier du pardon et de la clémence du Pardonneur de leurs péchés passés!

Le Prophète Mohamed ( Paix et Salut sur Lui) nous enseigne, je cite:

« Celui qui veille la Nuit du Destin avec foi et dans l’espoir de sa récompense, tous ses péchés précédents lui seront pardonnés. »!.

Conséquemment il est fortement rerecommandé aux fidèles de réciter mainte fois durant cette nuit la prière prophétique suivante:

“ô Seigneur, Tu es le Clément et tu aimes le pardon, alors pardonne moi”



Oui, cette nuit est particulière parce qu’elle a été décrétée comme ‘’la Nuit du Destin’’ pendant laquelle Le Seigneur dessinerait les destins de Ses sujets. En conséquence, cette nuit permettrait aux fidèles de bénéficier de la grâce divine par le réajustement de leurs destinées antérieures et futures en fonction de leurs vœux exprimés dans les prières!

Évidemment cette grâce divine offerte par Le Seigneur est ouverte à tous les fidèles musulmans sans exception ni discrimination aucune.



C’est-à- dire que celles et ceux qui n’ont pas pu jeûner pour des raisons légales auraient la même opportunité réservée à celles et à ceux qui jeûnent !



Ceci dit, c’est une nuit qui appartient en commun à tous les fidèles musulmans quelque soit leur statut ou leur condition sanitaire !

En plus, il faut rappeler que toutes les décisions sages concernant l’humanité pour l’année suivante seront décrétées pendant cette nuit bénie. Le Saint Coran nous le confirme comme suit, je cite: 《Par le Livre (le Coran) éclairant! En vérité, Nous avons révélé ce Coran en une Nuit Bénie. Nous avons toujours voulu avertir. Durant cette Nuit, toutes les sages décisions sont décrétées. Un Ordre émanant de Nous. Aussi, avons Nous toujours voulu envoyer les Messagers. En tant que Miséricorde de ton Seigneur. C’est Lui qui Entend tout, qui Sait tout》sourate 44. 2-6.



Enfin, cette nuit est également appelée la nuit de la révélation du Saint Coran du septième ciel au premier ciel où il a été révélé plus tard au Prophète Mohamed (Paix et Salut sur Lui) durant 23 ans.



En résumé, cette nuit offre tant d’opportunités et d’occasions que les fidèles ne devraient, en aucun, les rater pour mériter la récompense divine d’une part et avoir la paix dans toutes ses manifestations spirituelle, matérielle, sociale et sécuritaire d’autre part !



Oui, vu les conséquences douloureuses et les dégâts considérables aux plans humains et matériel causés par le Covid-19 six mois durant, compte tenu de la menace directe et indirecte que ces conséquences font peser sur la paix et la sécurité individuelles et collectives et vu la nécessité impérieuse de conjuguer tous les efforts matériels et spirituels pour le vaincre, il serait judicieux et opportun que les milliards de fidèles musulmans à travers le monde puissent consacrer une partie essentielle de cette nuit bénie aux prières spéciales pour la destruction totale et l’éradication définitive et rapide de cet ennemi de l’humanité!



《Se Réconcilier avec soi, avec Le Seigneur et avec ses semblables et Venir aux secours des Démunis et des Prisonniers》!



Certes, l’espoir tout l’espoir est permis que les prières de milliards de fidèles musulmans à travers le monde durant cette nuit soient exaucées permettant ainsi à l’humanité de vaincre cet ennemi très prochainement!



À part l’imploration de l’intervention divine absolue pour sauver l’humanité de cet ennemi, chacun d’entre nous devrait saisir cette opportunité pour se repentir et se réconcilier avec lui-même, avec Son Créateur et avec le monde autour de lui, particulièrement les proches, les voisins et les collaborateurs !



Les fidèles devraient surtout prier pour le repos de l’âme des victimes du Covid-19 et le prompt rétablissement de tous les patients !



Les nantis parmi nous sont invités à venir au secours non seulement des pauvres et des démunis mais aussi aux familles des victimes du Covid-19 afin de mériter plus de récompense et plus de bénédiction du Seigneur dans cette nuit bénie!



Aussi, le pouvoir public devrait mettre à profit cette nuit exceptionnelle pour gracier les prisonniers dont la libération ne mettrait pas en danger la sécurité collective. Cet acte hautement humain mettrait fin non seulement aux calvaires de milliers de familles mais permettrait également aux personnes concernées de célébrer la fête de Ramadan en famille. Sûrement, cet acte serait récompensé par Le Tout Puissant à sa juste valeur!



Finalement, gardons tous l’espoir et la foi de vaincre le Covid-19 très prochainement inchaallah!



Puisse Le Seigneur agréer notre jeûne et exaucer nos prières dans cette nuit!