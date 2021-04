Conseil administratif préfectoral de Kindia : adoption à l’unanimité de plus d’1 milliard 500 millions fg

La première session du Conseil administratif préfectoral de Kindia a pris fin ce jeudi 8 avril 2021 dans la commune urbaine. Elle a regroupé tous les acteurs évoluant dans le cadre du développement de la préfecture de Kindia. A l’issue des débats, le conseil administratif préfectoral, à la lumière des résultats des travaux de synthèse, a adopté la somme d’ 1 milliard 584 millions 613mille 016 francs guinéens comme budget de développement de la prefecture, exercice 2021.

C’est dans la salle de conférence de la maison des jeunes de Kindia que ce conseil administratif a été lancé par le secrétaire général des Affaires religieuses, Elhadj Aly Jamal Bangoura. Après trois jours d’échanges fructueux, un rapport de synthèse a été produit. Le préfet de Kindia, Elhadj N’Fansouma Touré, revient sur le déroulement de cette rencontre: “C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons suivi l’intensité des débats et surtout leurs contenus qui allaient dans le même sens pour garantir les conditions pour aller dans le sens du développement social, économique et même culturel et sportif de Kindia. Et, comme une œuvre humaine n’est jamais parfaite, nous avons passé en revue les différentes activités qui ont été développées tant au sein des collectivités locales ( des communes urbaines et rurales) mais aussi nous avons suivi les interventions des différents directeurs et chefs de services ont étalé de long en large les activités qui ont été développées au courant de l’année écoulée. On s’est focalisé également sur des difficultés qui ont été constatées. Et ces difficultés vont être transformées en opportunités à travers des actions qui vont être engagées en 2021.”

Pour atteindre cet objectif, des recommandations ont été faites pour que la capacité de mobilisation des ressources puisse être de rigueur, a ajouté le préfet de Kindia. << Le nerf de la guerre, c’est l’argent, les ressources qui doivent être mobilisées pour que tous ces plans d’action, tous ces programmes annuels d’investissement puissent être realizes. On a eu à constater très malheureusement que l’effort interne de mobilisation des ressources locales reste très faible. N’eût été l’intervention de l’ANAFIC, de l’ANIES et du FODEL, aujourd’hui, ça allait être difficile. C’est pourquoi, des recommandations ont été faites pour que la capacité de mobilisation de ces recettes puissent être un appoint important pour la réalisation des ambitieux programmes qui sont au niveau des localités.”, ajoute-t-il

Au cours de ces trios jours, tous les problèmes de développement de la préfecture ont été touches. Et finalement, un budget a été adopté, explique le chargé de l’organisation des collectivités de Kindia. “Je suis vraiment satisfait des travaux du conseil administratif préfectoral de Kindia. Durant ces trois jours, nous avons débattu toutes les questions de développement de la préfecture de Kindia. Le budget préfectoral de Kindia pour 2021, s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme d’1 milliard 584 millions 613 mille 016 francs guinéens. En plus, on a touché aux recettes par rapport aux collectivités, la sécurité, l’environnement qui se dégrade au jour le jour. On a touché l’enfance, presque on a touché toutes les structures de la préfecture.”, a expliqué Mr Missira Touré.

Aboubacar Dramé