Conseil interministériel à Kindia : « tout a été consacré à la sécurité routière » (Ousmane Gaoual Diallo)

En immersion gouvernementale dans la ville de Kindia, les ministres guinéens viennent de sortir du traditionnel conseil interministériel, tenu ce mercredi 15 juin 2022, au bloc administratif de la préfecture de Kindia. Selon le porte parole du gouvernement de la transition, tout a été consacré à la sécurité routière.

C’est un conseil interministériel qui a duré au moins deux heures dans le bureau du préfet de Kindia. Au sortir de la salle, le porte parole du gouvernement de la transition dira que : « Le conseil interministériel extraordinaire s’est déroulé autour des questions liées à la question routière comme cela avait été annoncé. Nous avons passé en revue la législation, partager des expériences et les diagnostics sur les causes de ces accidents qui deviennent de plus en plus récurents et un certain nombre de dispositions a été envisagées qui vont être annoncées à l’issue du conseil des ministres prévu demain parce que, ce sont des dispositions qui vont être soumises à l’approbation du chef de l’Etat à l’occasion du Conseil des ministres. La succession de ces accidents a conduit à être sur tout le terrain aussi bien à Boké que à Telimélé auprès des familles des victimes. Il y a eu plusieurs délégations et de dispositions urgentes ont été prises avec la prise en charge des victimes, l’accompagnement des dépouilles et les présentations des condoléances à l’ensemble des familles. Ce sont les dispositions urgentes qui ont été envisagées et aujourd’hui, on a un bilan qui tourne autour de 30 personnes au cours des 10 derniers jours lié aux accidents de la route », a souligné Ousmane Gaoual Diallo.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10