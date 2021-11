Conseil national de la transition : Yamoussa Sidibé et Asmaou Barry vont représenter la presse

A l’issue d’un vote organisé ce lundi, 15 novembre 2021, à la maison de la presse par les associations professionnelles des médias, Yamoussa Sidibé de l’AJPG et Asmaou Barry de l’APAC ont été élus pour représenter la presse au sein du Conseil National de Transition (CNT) et ce, en présence des journalistes et d’un huissier de justice.

Elu au deuxième tour avec 6 voix sur 10, Yamoussa Sidibé de l’AJPG a d’abord tenu à remercier la presse nationale pour le choix placé en sa personne avant de décliner les défis à relever au CNT

Yamoussa Sidibé de l’AJPG



« Ce choix a été une élection régulière, une élection qui s’est déroulée devant tous les journalistes. Au CNT où vous m’envoyez, je m’appliquerai en sorte que nous soyons présents, que les journalistes de Guinée soient présents à la prise de décisions, que les journalistes guinéens soient présents dans la refondation de l’Etat guinéen, qu’ils soient là pour travailler à assouvir les attentes de la population guinéenne. Parcequ’ une fois au CNT, je ne serai plus là entant que journaliste, Je serai conseillé de la nation. Et dans ce sens, je m’appliquerai à apporter quelques choses à la nation guinéenne et peut être plus loin que la nation guinéenne, peut-être à l’Afrique. En prenant de bonnes décisions, en faisant en sorte que la Guinée soit sous les projecteurs », a déclaré Yamoussa Sidibé, de l’AJPG

Asmaou Barry de APAC, la seule femme à se présenter a été élue par 8 voix sur 10. Grâce à son expérience, elle compte relever les défis afin de mériter la confiance placée en elle.

Asmaou Barry de l’APAC



« Cette élection donnée à l’ensemble des professionnels des médias en Guinée pour vouloir faire de la parité un principe au sein de la presse mérite d’être souligné et salué. C’est pour cela que je voudrais leur dire merci. Et j’espère pouvoir relever le défis pour mériter la confiance qui a été placée en moi en ce jour, en me désignant représentante de la presse au sein du CNT. Je le disais dans la salle, je comptabilise plus de 11 ans d’expériences dans le métier de journaliste et de communication mais ces 11 ans sont suffisants pour que je puisse mesurer l’enjeu et tous les défis qui se posent aujourd’hui à la presse guinéenne, tous les problèmes qui assaillent la presse guinéenne », s’est exprimée Asmaou Barry.

Selon Abdoulaye Baldé, le président des journalistes correspondants de la radio parlementaire, éliminé au deuxième tour, les deux candidats désignés répondent aux critères de choix : « C’est pourquoi, nous avons porté notre confiance en eux pour nous représenter au conseil national de la transition (CNT). C’est cette harmonie, cette démocratie, cette logique de bâtir un État de droit, toutes ces valeurs ont remporté finalement au choix des deux représentants de la presse au CNT. J’ai été battu mais j’avoue que ma candidature est venue un peu en retard », a-t-il indiqué

Christine Finda kamano