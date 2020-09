Conseil national d’investiture UFDG : “se retirer pour se taire, c’est être complice des malfaiteurs” (Fodé Oussou)

En prélude à l’élection présidentielle du 18 octobre prochain, l’Union des Forces Démocratiques de Guinée(UFDG) tient ce dimanche, 6 septembre, son conseil national d’investiture qui hissera au terme des travaux Cellou Dalein Diallo au pinacle.

Dans son discours de bienvenue, dans un siège plein comme œuf, le vice-président du parti, Fodé Oussou Fofana a soutenu que « pour honorer la mémoire et la dignité des jeunes tués, il faut continuer à nous battre. Se retirer pour se taire, c’est être complice des malfaiteurs. (…) C’est justement parce que nous avons compris le sens de leur amour pour ce pays, que nous continuerons leur lutte. Le respect de la dignité de ceux qui ont sacrifié leurs vies, nous fait devoir de garder en mémoire de cette dignité. On ne peut s’opposer véritablement aux tyrans qui n’ont fait que des martyrs et empêcher d’autres de poursuivre le combat pour l’alternance, pour les mettre hors d’état de nuire et obtenir justice”.

Pour l’instant, le président Cellou Dalein s’est retiré afin de permettre à la commission mise en place, de travailler pour l’annonce du nouveau candidat du principal parti de l’opposition.

Mohamed Cissé, depuis le siège de l’UFDG à Commandanyah [Dixinn]