Conservation de la nature : colonel Doumbouya envoie à la retraite 427 éléments

Après l’armée, les douanes et la police, le président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya a mis à la retraite 427 éléments du corps des conservateurs de la nature, ce mardi 23 novembre, dans un décret publié au JT de 20 heures 30 à la télévision nationale.

» 427 éléments dont les noms et prénoms seront affichés au ministère de l’environnement sont admis à faire valoir leurs droits à la retraite », a indiqué le décret.

Plus loin le même décret de preciser: « la ministre de l’environnement et du développement durable, le ministre de l’emploi et de la fonction publique, le ministre de l’économie et des finances et le ministre du budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application correcte de décret qui prend effet à compter de sa date de signature ».

Elisa Camara

