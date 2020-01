Consortium SMB-Winning offre 4.063 sacs de riz, 3.471 bidons d’huile aux communautés de 174 villages de Boké 

Le face à face entre Rome et Paris dans le conflit libyen Selon les journaux allemands, l'Europe semble incapable de parler d'une seule voix pour réagir au conflit en Libye.

Après 40 ans d'existence les Verts rêvent de la chancellerie Les Verts se sont positionnés sur le nucléaire en 1980. Aujourd’hui, le parti de protestation d’antan veut gouverner.

Les étudiants de l'UniKin doivent quitter leur campus Plusieurs enseignants soutiennent la décision du gouvernement d'ordonner aux étudiants de quitter les résidences universitaires. Ils justifient leur décision par la violence d’une partie de ces étudiants.

Crise libyenne et insécurité dans le Sahel La dégradation de la situation sécuritaire dans le Sahel trouve son origine la chute de Mouammar Kadhafi en 2011.

Thisekedi épinglé sur sa gestion des finances publiques L'Observatoire de la dépense publique a publié un rapport critique sur le manque de transparence des finances publiques en RDC. Selon l'ONG, les promesses d'assainissement du président Tshisekedi n'ont pas été tenues.

Burkina : comment un jeune écolier s'est-il procuré un engin explosif ? Les enquêtes se poursuivent pour déterminer l'origine exacte de l'explosion qui a blessé mercredi (08.01.2020) quatre écoliers dont deux grièvement à Ouagadougou.

Au Cameroun, un ex-combattant séparatiste passe aux aveux Success Nkongho qui fut l’un des plus farouches combattants séparatistes ambazoniens a choisi de rendre les armes. Parallèlement, il accuse la Fondation Paul Ayah Abine de financer la guerre dans les régions anglophones.

L'Allemagne affine sa stratégie diplomatique en Libye À Berlin, les partenaires de la coalition au pouvoir s'accordent sur la nécessité de mettre fin à la crise, le plus tôt possible. L'Allemagne est préoccupée par un afflux de réfugiés et une guerre par procuration.

Etats-Unis et Iran, la fausse détente ? Deux couples font la Une de la presse allemande. Les présidents russe Vladimir Poutine et turc Recep Tayyip Erdogan qui font des affaires d'une part, et l’Iran et les Etats-Unis qui affichent un semblant de calme.

Crise à l'université de Kinshasa : la présidence réagit En RDC, le gouvernement maintient son ultimatum donné aux étudiants de l'université de Kinshasa. Ceux-ci doivent libérer leurs résidences. La mesure est qualifiée d'excessive. Mais les autorités tentent de rassurer.

Oliver Kahn, un renfort de poids pour le Bayern Munich L'ancien gardien de but a été nommé membre du directoire du club bavarois, avec pour objectif de mener le Bayern vers de nouveaux succès.

RDC: les étudiants de l'université de Kinshasa expulsés de leurs résidences Le gouvernement a ordonné aux étudiants de quitter les résidences universitaires au plus tard jeudi 9 janvier. La mesure est prise suite à de violentes manifestations contre l'augmentation des frais de scolarité.

La rougeole plus dévastatrice qu'Ebola en RDC L'épidémie a fait 6000 morts en à peine un an, dont de nombreux enfants, les plus touchés. Un nouveau plan d'action vient d'être lancé, notamment pour vacciner davantage.

L'escalade militaire s'éloigne au Moyen-Orient Quelques heures après des tirs de missiles iraniens sur des bases américaines en Irak, le président américain s'est félicité du fait qu'aucun Américain n'ait été tué. Selon lui, Téhéran "semble reculer" dans le conflit.

Deux voix d'avance pour le gouvernement espagnol Les journaux allemands commentent la formation du nouveau gouvernement espagnol. Les éditorialistes s'intéressent par ailleurs à la situation en Iran, en particulier la position européenne face à cette crise.

Tchad: les consommateurs se tournent vers les bières locales Elles profitent de la hausse des prix des boissons pratiquée par l'entreprise française des Brasseries du Tchad.

Nigeria : une explosion de grenade fait au moins neuf morts Le drame s'est produit sur un marché bondé à la frontière entre le Nigeria et le Cameroun.

"Nous ne demandons pas une réforme mais une rupture avec le Franc CFA" (Nathalie Yamb) Notre invitée est Nathalie Yamb, la conseillère exécutive du parti LIDER (Côte d’Ivoire). Elle a signé avec des intellectuels africains et de figures de la société civile du continent une déclaration sur le franc CFA.

Sadio Mané, roi d'Afrique Le Sénégalais a été sacré meilleur joueur de l'année lors de la cérémonie des CAF Awards qui s'est déroulée à Hurghada, en Egypte.