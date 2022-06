Constats immersion gouvernementale: « un enfant incarcéré juste pour avoir volé un poulet » (Aïcha Nanette Conté, MPFEPV)

Après un mois d’immerssion gouvernementale dans les différentes préfectures de la Guinée, les différents ministères ont commencé à faire la restitution des différents constats et les activités réalisées durant les 30 jours d’échanges avec les cadres et les citoyens à la base. Ce mercredi, les ministres de l’Information et de la Communication, de l’Environnement et du Développement durable et celle de la Promotion féminine, de l’Enfance et des Personnes vulnérables, ont, à tour de rôle, fait l’état des lieux de cette tournée.

Pressente à la maison de la presse ce mercredi 29 juin 2022, la ministre de la Promotion féminine, de l’Enfance et des

Personnes Vulnérables a fait savoir qu’aujourd’hui elle a eu à voir et à comprendre le fonctionnement de l’administration à la base, avant de regretter le manque d’infrastructures, d’équipements et le besoin de formation des agents sociaux mais aussi les cadres. « Selon le constat, ils n’ont pas suffisamment de locaux où s’abriter, des instruments de travail, des moyens pour se déplacer. Mais quand on arrive aussi au niveau des communautés, les services dont on a réellement besoin ça aussi ce n’est pas offert comme ils entendent. Nous sommes un service social et ce service est difficile à prouver. On peut appuyer un enfant, soutenir une famille au bout de quelque temps. Quand l’appui finit, on revient trouver que la personne est dans la même situation de vulnérabilité. Il y en a qui s’en sortent et d’autres non. Il faut continuer à les soutenir. Donc tant bien que mal, les cadres qui sont sur le terrain essayent d’apporter les réponses qu’il faut. Les partenaires de terrain aussi nous accompagnent », explique-t-elle.

Poursuivant, elle dira ceci: « Il y a eu des cérémonies d’abandon de mutilations génitales féminines organisées à Collet dans Tougué et dans un autre village de Lola. Là-bas aussi les femmes ont déposé les couteaux et les cérémonies de case sont presque abandonnées. Il y a également des enfants qui étaient en situation de conflit avec la loi qui étaient incarcérés. On a vu avec mon homologue de la Justice un enfant incarcéré juste parce qu’il a volé un poulet et l’autre parce qu’il est rentré dans un champ et déterrer du manioc. On l’a pris et on est allé l’oublier en prison, parce que ses parents n’ont pas les moyens. Des cas comme ça, on en a rencontré plusieurs ».

Plus loin, Aïcha Nanette Conté a expliqué que cette immersion a été l’occasion de discuter avec les tenanciers des prisons et leur expliquer que la place des enfant n’est pas en prison mais malheureusement, dit-elle la Guinée n’a pas jusqu’à présent une institution spécialisée pour le cas de ces enfants avec des délits mineurs. « Toutefois, on a vu également des bébés qui étaient en prison avec leurs mamans. Si un enfant n’a pas sa place en prison encore moins un bébé de 6 mois ou de 9 mois…Nous avons également échangé avec les personnes âgées qui sont à la retraite, certains depuis très longtemps et d’autres qui n’ont jamais été à la fonction publique parce qu’ils ne sont pas lettrés. C’était des cultivateurs, des éleveurs et les problèmes majeurs pour ces personnes âgées c’est de faire attention à eux, ils peuvent aussi être utiles pour la société, pour notre génération et celle future », a-t-elle expliqué.

Poursuivant, la ministre de la Promotion Féminine de l’enfance et des Personnes vulnérables a souligné que des conseils ont été donnés, des échanges ont été faits et au-delà ils ont pu faire du renforcement des capacités pour les acteurs du terrain sans pour autant occulter certains manquements. « Il y a des choses que nous n’avons pas pu résoudre, nous avons pris note et arrivée à Kindia je n’ai pas attendu j’ai fait venir tous les directeurs nationaux et généraux de mon département pour venir travailler sur ce que nous avons constaté, sur les problèmes que nous avons rencontrés et nous y sommes restés 5 jours et le 6 jours le nouveau document de programme pour les 3 prochaines années de notre département a été présenté […] Et nous sommes heureux de dire pour les 6 prochains mois voilà ce à quoi nous allons nous atteler, c’est d’abord l’ameublement de nos différentes directions et les inspections régionales à-travers le pays mais c’est également les directions préfectorales ».

Pour finir, Aïcha Nanette Conté a laissé entendre ceci: » nous allons faire des renforcements des capacités, nous commencerons par les assistants sociaux, ensuite les cadres vont suivre parce qu’aujourd’hui avec les formations que nous avons, nous ne pouvons pas atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés ».

Mamadou Yaya Barry