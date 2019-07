Constitution : la CCPI dit ‘’son opposition à l’adoption d’une nouvelle constitution et à un 3è mandat’’ (déclaration)

A l’occasion de la célébration des 21 ans de l’existence de la Coalition de la Cour Pénale Internationale (CCPI), les membres de cette ONG ont, dans une déclaration lue jeudi au cours d’une conférence de presse, annoncé leur opposition à l’adoption d’une nouvelle constitution et à un troisième mandat pour le président Alpha Condé.

‘’ Le 17 juillet, la Coalition de la Cour Pénale International (CCPI) célèbre les 21 ans de la création de la Cour pénale internationale, journée dédiée à la cour pénale internationale. Au moment de cette déclaration, les Guinéens sont victimes des cas de violation des droits de l’homme. Notamment, l’interdiction illégale des manifestations sur toute l’étendue du territoire national, les arrestations illégales et des poursuites judiciaires contre les citoyens qui s’opposent à l’adoption d’une nouvelle constitution et à un troisième mandat pour l’actuel président de la république, les violations répétées de la liberté d’expression et réunion. Pour toutes ces raisons, la CCPI affirme solennellement son opposition à l’adoption d’une nouvelle constitution et à un troisième mandat. Notre organisation précise qu’un tel projet ne constituait nullement une priorité pour la Guinée et risque d’engendrer des conséquences graves et inimaginable pour les populations guinéennes. Qui pourrait entraîner des crimes graves relevant de la compétente de la cour pénale internationale’’, a lu Salamata Bah.

