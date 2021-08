Construction de la cité administrative Pr Alpha Condé : ‘’nous allons tenir nos engagements’’ (ministre Kourouma)

Comme nous l’annoncions, l’atelier de restitution des études architecturales du projet de construction de la cité administrative Professeur Alpha Condé s’est tenu ce jeudi, 12 août 2021 dans un réceptif hôtelier de la place.

Cette future cité administrative qui sera bâtit sur le site du centre directionnel de Koloma a une composante de quatre immeubles de 15 étages chacun avec toutes les commodités aux standards internationaux. Elle sera réalisée par l’entreprise TASSEC Investment Holding.

En clôturant les travaux de cette rencontre qui a regroupé plusieurs experts nationaux et internationaux, le ministre de la Ville de l’aménagement du territoire s’est réjoui du sérieux qui a caractérisé les travaux.

« Permettez-moi de commencer mon introduction par remercier TASSEC pour sa diligence, et pour avoir déplacé tout ce beau monde d’experts en Guinée pour présenter ce travail qui a été fait. Ce travail qui constitue pour nous le socle réel en ce qui concerne la cité administrative Professeur Alpha Condé. Elle est cruciale et importante pour nous pourquoi ? Le Président de la République, Pr Alpha Condé, quand il a opéré la libération de la zone de Koloma, considéré comme centre directionnel, il a tenu une promesse au peuple de Guinée. Il a dit que nous allons transférer de façon très nette et très claire, l’administration et faire en sorte que ce mouvement d’aller et retour qu’on a sur la ville (Kaloum) et qui créé assez de problèmes aujourd’hui soit considérablement réduit. Pour mettre fin à cela, le président Alpha Condé a décidé que Koloma soit ce qu’il doit être. Dans le schéma directeur de notre pays, Koloma est la zone administrative, et c’est la zone d’affaires », dira Dr Ibrahima Kourouma.

Poursuivant, il a tenu à préciser que « c’est bien beau de demander aux privés de venir. Mais pour que les privés aient le courage de venir, il faut qu’ils comprennent que l’Etat est présent. C’est pourquoi je dis, ce que nous avons fait aujourd’hui, est un élément extrêmement important pour nous. Parce que ça va amener tous les Guinéens à comprendre que le Président de la République, Pr Alpha Condé dit, il le fait et commence à transférer l’administration à Koloma. Une fois l’administration transférée à Koloma, tout le monde comprendra que ce que l’Etat dit et ce que l’Etat veut, est bon pour notre pays et tout le comprendra qu’il faut y aller. Ça va être le déclencheur réel de l’occupation physique de Koloma. C’est pour ça que je voudrais remercier TASSEC. Je voudrais féliciter TASSEC pour avoir eu le courage de venir nous aider, à accompagner le gouvernement guinéen pour la construction de cette cité administrative. Je voudrais aussi féliciter nos cadres. Ceux du Ministère de la Ville, de la Présidence, des autres ministères et tous ceux qui, depuis que nous avons commencé cette situation concernant la cité administrative Professeur Alpha Condé qui se sont investis, je voudrais vous féliciter au nom du président de la République. »

Plus loin, il a mentionné : « J’ai eu les échos des débats qui se sont tenus. Il y a eu des débats très enrichissants. Et ça, c’est vrai qu’il y a eu des experts, mais c’est aussi nos cadres et c’est aussi les autres professionnels qui bien voulu être à cette rencontre. Parce qu’on ne peut pas discuter des questions d’architectures, de la construction du centre directionnel de Koloma sans que nos spécialistes ne viennent. Ceux qui ont la technicité, qui ont appris, qui savent c’est quoi l’architecture, on ne peut pas discuter avec les partenaires sans qu’ils ne soient présents. C’est pourquoi je voudrais féliciter et remercier les responsables des différents ordres qui sont venus nous accompagner dans ce débat. Ce que je voudrais rassurer à tout ce qui sont présents ici y compris nos camarades de TASSEC, c’est que le Gouvernement sous l’impulsion et la direction du Pr Alpha Condé, nous allons tenir nos engagements. Nous allons faire en sorte que le délai soit respecté. Et ça, nous allons courir derrière vous, nous allons vous secouer pour que ce le Président de la République a promis au peuple de Guinée soit dans deux (2) ans. Et que les Guinéens voient la cité administrative poussée au niveau du centre directionnel de Koloma. »

Youssouf Keita

+224 666487130