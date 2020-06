Lancés le 1er octobre 2019, les travaux de construction de la route 2X2, reliant le carrefour de la Bellevue au pont 8 novembre évoluent à un rythme satisfaisant. Ce, malgré la crise sanitaire qui secoue actuellement le pays.

Ce mardi, 2 juin, les responsables de l’entreprise chinoise ‘’CBITEC’’ en charge des travaux et ceux de la mission de contrôle ont assisté au démarrage d’application de la grave bitume au niveau de la chaussée droite dudit tronçon.

Selon le chef de mission de contrôle, Ibrahim Boussary, l’emprise de la route est de 18 mètres, avec un profil en travers qui est composé de deux chaussés séparés de 7 mètres, un terre-plein central d’un mètre, et deux trottoirs d’un mètre 50. »

« Actuellement, comme vous pouvez le voir, nous sommes en train de mettre en œuvre la couche de base en grave bitume sur un tronçon de 300 mètres environs. La mise en œuvre de cette couche sur une distance d’un kilomètre d’ici la fin de la semaine prochaine depuis l’hôpital de Donka jusqu’au niveau de l’immeuble de l’Andréah qui est juste derrière nous. L’objectif final, c’est de finir la totalité du tronçon actuellement en travaux entre l’hôpital Donka et l’école Sainte Marie, avant l’arrivée des grandes pluies », dit-il.

Parlant des difficultés qui entravent l’avancement des travaux, il mentionne qu’actuellement, « les réseaux sont complètement déplacés jusqu’à la terrasse. Les concessionnaires de ces réseaux que sont l’EDG et la SEG nous ont promis le déplacement complet de tous leurs réseaux d’ici la fin de la semaine prochaine. Si on arrive à tenir ce calendrier, l’entreprise constamment, sera en mesure de finir tout le tronçon qui est actuellement en travaux. L’idée étant de mettre en circulation le tronçon entre l’hôpital Donka et l’école Sainte Marie au mois de juillet prochain. »

S’agissant de la qualité des travaux en cours, il a, en tant que chef de mission contrôle rassuré que la qualité y est. « Je voudrais rassurer les uns et les autres que la qualité y est. Seulement, comme vous le savez, nous avons été pénalisés par la crise du Covid-19 qui a empêché la mobilisation qu’on avait prévue au départ. L’entreprise n’a pas pu mobiliser tout le matériel nécessaire pour l’exécution des travaux. Ce qui a eu un impact important sur le délai de réalisation des travaux. Parce que je vous rappelle que ce qui était prévu sur le programme initial, c’était que cette route de Donka soit complètement achevée au mois de juillet prochain. C’est ce qui est difficile à réaliser aujourd’hui compte tenu de la crise sanitaire actuelle. »

A en croire chef du projet, Xu Xiaohui, le niveau d’exécution des travaux au niveau du côté droit de la route est satisfaisant.

« Nous avons tenu à faire ces travaux pour assurer la circulation sur la chaussée droite avant les grandes pluies. Après les grandes pluies, nous allons mettre la dernière couche. Nous pouvons vous rassurer que tout va bien. Seulement, nous attendons pour le moment le déplacement complet des réseaux de la SEG et de l’EDG. Au niveau de la chaussée droite, les travaux sont à 40% », mentionne-t-il.

Youssouf Keita

+224 666 48 71 30