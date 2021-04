Construction du Centre National d’Orthopédie : le pari de Hadja Aïssata Daffé

Il n’aura pas fallu des lustres à la Ministre de l’Action sociale et de l’enfance, pour confirmer cette réputation qu’on lui connaît. A savoir celle d’une personne dynamique qui sait identifier ses priorités, et qui sait également aller droit au but sans perdre du temps.

A peine installée dans ses fonctions au sein du gouvernement Kassory Fofana, Hadja Aïssata Daffé prend ses marques à travers la relance des travaux de construction du Centre National d’Orthopédie de Donka. Un chantier lancé en 2013 qui était à l’arrêt depuis plusieurs années.

Alors que bon nombre de Guinéens s’interrogeaient sur les causes de l’arrêt de ces travaux, sans tambour ni trompette elle est passée à l’action en identifiant les obstacles avant de les surmonter. Aujourd’hui le chantier est en marche et suscite déjà de l’espoir chez les personnes souffrant de divers handicaps physiques et leurs familles.

Constitué d’un immeuble de trois blocs, le centre va abriter des bureaux, des ateliers, des services d’imagerie, un bloc opératoire, un service de kinésithérapie, des salles d’hospitalisation, etc. Il est prévu également un autre bâtiment pour le logement du personnel soignant.

Depuis plusieurs décennies, les besoins d’un tel projet se font sentir. Au moment où on déplore chaque année de nombreux accidents de la circulation et du travail, sans parler des complications de certaines maladies (diabète, poliomyélite…), la réalisation d’un Centre National d’Orthopédie digne de nom va permettre une meilleure prise en charge des personnes souffrant d’un handicap physique. Sa création va aussi réduire de façon drastique les évacuations sanitaires pour les besoins d’installation de prothèses ou de rééducation.

Avec un tel élan, il est plus que probable que Hadja Aissata Daffé ne va s’arrêter en si bon chemin, que dans ce secteur combien important de la vie socio-économique de la Guinée (Action sociale et protection des personnes vulnérables) elle nous réserve des résultats à la hauteur des espérances suscitées par sa nomination.

Madjou Bah