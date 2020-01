Construction du chemin de fer Boffa-Dapilon-Santou: l’étude d’impact environnemental et social validée

C’est la première étape de la concrétisation du projet de chemin de fer qui relie Dapilon-Santou. Ce jeudi 9 janvier, dans un réceptif hôtelier de Conakry, le rapport d’étude d’impact environnemental et social a été présenté par la société d’expertise environnementale et sociale (SEES), et validé par le bureau guinéen d’étude et d’évaluation environnementale.

Pour que le Ministère de l’environnement, des eaux et forêts délivre un certificat de conformité, la société qui a mené l’étude doit intégrer dans son rapport, des manquements soulevés par le bureau guinéen d’étude et d’évaluation environnementale.

“Nous savons que c’est un projet d’une grande importance, nous savons également que c’est un projet liminaire. Ce qui est important, c’est qu’on est un peu touché par rapport à l’évaluation des impacts. Le deuxième point, c’est le plan de gestion environnementale et sociale qui doit être structuré différemment, mais la structure de présentation du plan ne semble pas être conventionnelle et ne semble pas être clair et complète. Il y a beaucoup d’éléments qui entrent dans la préparation d’un plan de gestion et qui sont absents du rapport. On a tenu à signifier tous ces manquements aux consultants et au promoteur pour qu’on puisse intégrer ces éléments manquants dans le rapport avant que le ministre de l’environnement ne leur délivre un certificat de conformité”, a signalé le Sidiki Condé, directeur du bureau guinéen d’étude et d’évaluation environnementale, une structure rattachée au ministère guinéen de l’environnement.

Ce chemin de fer long de 135 kilomètres, est construit par la société minière de Boké (SMB Winning) pour le transport de la bauxite qui sera extraite des mines de Santou (Télémélé).

Pour le Directeur général de la SMB, ce plan de gestion sera un outil pour sa société au compte des 30 prochaines années.

« Ce plan de gestion environnementale et sociale qui va être finalisé, sera l’outil pour les 30 à 40 prochaines années qui devra être suivi dans l’exploitation de notre chemin de fer », précise Fréderic Bouzigues tout en ajoutant que la validation de cette étude permettra de faire un suivi et évaluation du chemin de fer.

“L’importance de cette validation, c’est l’élaboration d’un plan de gestion environnementale et sociale qui va nous permettre de faire l’ensemble du monitoring, suivi et évaluation des impacts des travaux de construction, puis faire la mesure et le suivi des impacts pendant les phases de production et d’utilisation du chemin de fer qui va s’étendre de la mine de Santou jusqu’à Dapilon. Ensuite faire un état des lieux avec l’ensemble des spécialistes sociaux, environnementaux et biodiversités, faune et flore”, a-t-il ajouté.

Thierno Sadou Diallo

+224 626 65 65 39