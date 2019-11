Construction du nouveau pont de Linsan : le ministre Naité se dit satisfait du niveau d’avancement des travaux

Démarrés il y a moins d’un an, les travaux de construction du nouveau pont de Linsan avancent à grand pas. C’est le constat qui ressort de la visite que le ministre des Travaux publics, Moustapha Naité a effectué dans la soirée de ce lundi 25 novembre, sur les lieux.

La réalisation du nouveau pont de Linsan de 75 mètres fait partie du contrat de réhabilitation de la route nationale N°1 qui va dévier le centre ville de Mamou. Selon le chef de la mission de contrôle de la société EGIS, Boubaa Abdel Hack, les caractéristiques de l’ouvrage est de 75 mètres linéaires de 4 travées avec une largeur de 11 mètres et que le délai d’exécution va jusqu’en janvier. Quant à la durée de réalisation, il dira qu’elle est de 3 mois. Et que la durée de vie de ce nouveau pont de Linsan est d’un siècle.

Après avoir écouté les techniciens de l’entreprise CRBC en charge des travaux et ceux de la mission de contrôle (EGIS), le ministre s’est dit satisfait, avant d’annoncer que d’ici 2 ou 3 mois, l’ouvrage sera complètement terminé.

« Je rappelle que cette nouvelle tracée long de 6 km à la rentrée de Linsan va dévier le centre ville de Linsan pour que dorénavant on ait moins d’embouteillages où souvent le trafic est interrompu à cause de l’envahissement de la chaussée par les riverains (…) Je dois dire que je suis satisfait de ce que je vois ici. On était là avant la saison des pluies au mois de mai, vous constatez avec moi que le travail a complètement évolué. Nous félicitons l’entreprise qui travaille nuit et jour pour faire avancer ce sentier gigantesque… »

Youssouf Keita

