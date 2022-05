La construction d’un siège digne de l’Assemblée nationale tient à cœur le président du Conseil National de la Transition (CNT), Dr Dansa Kourouma. Face aux représentants des partis politiques ce mardi, 31 mai 2022 pour leur expliquer le bilan des 100 premiers jours et les perspectives de son institution, il a donné quelques détails relatifs à la construction dudit nouveau siège qui sera bâti au centre directionnel de Koloma, dans la commune de Ratoma.

« Ce travail de construction de siège de l’Assemblée nationale a été entamé par beaucoup d’autres législatures, ce n’est pas seulement la dernière législature. Depuis la nuit des temps, on parle de construction du siège de l’Assemblée nationale. Nous voulons profiter de cette période de transition pour matérialiser ça. C’est pourquoi nous avons commencé et nous avons pris le dossier à bras le corps et une accélération est en train d’être donnée pour que la pose de la première pierre soit faite courant du mois prochain. Et ça, en bonne discussion avec la partie chinoise, nous sommes en train d’évoluer. D’ailleurs, la plupart des engagements pris au niveau de la partie guinéenne ont été accomplis. Nous avons trouvé ce dossier mais nous avons eu l’impression que rien n’a été fait. Donc, il fallait réactualiser l’étude d’impact environnementale et il fallait mener rapidement certaines activités de la partie guinéenne pour que l’Appel d’Offres soit lancé en Chine pour recruter la société qui va réaliser ce monument qui est très attendu. Parce que la respectabilité de nos institutions dépend de notre capacité à les doter aussi des infrastructures à la hauteur de leur mission républicaine », dira-t-il.

Youssouf Keita