Construction d’un palais de la culture : le ministre Alpha Soumah et une société chinoise signent un mémorandum d’entente

La construction d’un palais de la culture figure parmi les priorités des nouvelles autorités. C’est dans cet ordre d’idée que le ministre en charge de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat, Alpha Soumah ‘’Bill de Sam’’ et le PDG de la société chinoise ‘’China State Construction Engineering Corporation’’ ont signé ce mercredi 2 novembre 2022, un mémorandum d’entente.

C’était dans les locaux dudit ministère en présence de plusieurs cadres techniques et des responsables de ladite société chinoise.

Dans son intervention de circonstance, le ministre s’est réjoui de cette entente qui vient d’être trouvée, avant de préciser :

« Nous recevons aujourd’hui une grande délégation d’une société chinoise appelée ‘’China State Construction Engineering Corporation CI Branch’’. Ce sont des partenaires venus de la Chine qui sont fortement implantés en Afrique de l’Ouest. Leur siège social se trouve aujourd’hui en Côte d’Ivoire, mais ils ont de grandes réalisations en Afrique notamment au Rwanda, en Egypt où ils ont construit et un peu partout en Afrique. Donc pour nous, c’est une société crédible. »

Poursuivant, le ministre Alpha Soumah a tenu à préciser que « le présent document que nous signons n’est pas un contrat, ni un engagement ferme en tant que tel entre les deux (2) parties. C’est une introduction de collaboration. C’est un mémorandum qui nous permet d’entamer déjà et commencer à fouiller les capacités que nous pourrions mettre ensemble pour arriver à un contrat. A cette étape-là, l’autorisation a été donnée par le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan pour que nous signions ce document qui nous engage sur le principe d’aller ensemble vers une possible collaboration dans le cadre du financement d’un palais de la culture… »

Youssouf Keita

+224 622285400