Consultation néonatale à l’hôpital de N’zérékoré : 8 sur 10 enfants consultés souffrent du paludisme (médecin)

Le paludisme est actuellement l’une des maladies les plus récurrentes chez les enfants de 0 à dix ans dans la préfecture de N’zérékoré, à en croire les médecins pédiatres. Selon Dr Bilivogui Mariame, le paludisme est la première cause des consultations chez les enfants à l’hôpital régional de N’zérékoré.

8 sur 10 des enfants qui arrivent à la pédiatrie souffrent du Palu. Et la plus part d’entre eux, viennent dans un état critique. Une situation qui s’expliquerait selon elle, par la négligence des parents.

« Beaucoup sont reçus dans les états dégradés parce que les parents font d’abord le tour des cliniques avant de venir ici. C’est pourquoi ils viennent lorsqu’il y a des confusions et ça trouve que les enfants sont dans les états d’anémie. Pour la plupart, les enfants viennent dans un état vraiment critique surtout au niveau de l’anémie », dit-t-elle.

Poursuivant, elle a déploré la mauvaise utilisation des moustiquaires. « Franchement, nous avons beaucoup de problèmes au niveau des parents. Ils n’utilisent pas les moustiquaires où ils l’utilisent mal. Parce qu’ils ne savent pas l’heure à laquelle il faut mettre. Si la femme se couche à 20 heures et qu’on mette la moustiquaire à 23 heures, quel est l’intérêt ? », s’interroge-t-elle.

Par ailleurs, elle invite les parents à envoyer les enfants plus le rapidement possible dans les structures sanitaires pour faciliter leur traitement. Selon le programme national lutte contre le paludisme en Guinée, la région de N’zérékoré est la plus touchée avec un taux de prévalence de 30% contre 15 € la moyenne nationale.

Amara Souza Soumaoro, Correspondant à N’zérékoré

+224 621941777