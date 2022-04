Consultation pré-natale à Siguiri : un casse-tête financier pour les femmes au centre de santé de Siguirikoura 2

Les complications chez les femmes en état de famille et la mauvaise formation des bébés sont les causes fondamentales de la consultation pré-natale. Mais aujourd’hui à Siguiri, beaucoup de centrse de santé prennent de l’argent avec ces femmes qui souffrent énormément. C’est le cas par exemple du centre de santé de Siguirikoura où il faut payer 15.000 fg pour la consultation et le carnet rouge, 5.000 fg pour les médicaments et 45.000 fg pour la prise du sang. Ce qui fait en tout 65 000 fg.

C’est cette situation qui prévaut dans les centres de santé de la préfecture de Siguiri. Et les prix varient en fonction des centres. Selon les explications d’une responsable du centre de santé de Siguirikoura, c’est le manque de kits qui fait que les femmes paient. Sinon, s’il y a des kits, les femmes ne paient pas. Bien que connaissant l’utilité de la consultation pré-natale, la plupart des femmes de Siguiri sont confrontées à d’énormes problèmes pour y faire face.

Cette situation des centres de santé est à revoir et l’État guinéen devrait prendre toutes les dispositions nécessaires afin de lutter contre cette pratique.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

+224622478601