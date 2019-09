Consultations nationales : la Chambre nationale de commerce de Guinée dit Oui à la nouvelle constitution

Après la chambre de l’Agriculture, les organisations patronales, le bureau de la chambre Nationale de commerce, d’industrie et d’artisanat de Guinée été reçu aussi, ce lundi à la Primature dans le cadre des consultations nationales pilotées par le Premier ministre Dr Ibrahima Kassoy Fofana.

Au sortir de cette audience axée sur la tenue des élections législatives et la nouvelle constitution, le président de la chambre régionale de commerce et d’industrie de la ville de Conakry Mamadou Baldé a indiqué : « nous sommes venus répondre à l’appel du Premier ministre chef du gouvernement sur le sujet de l’idée de référendum qui est prévue dans notre pays. (…) La chambre de commerce accompagne le gouvernement pour un référendum dans l’avenir pour refaire des conditions qui seront favorables pour le développement économique, dans lesquelles les chambres seront impliquées et associées pour mieux développer l’économie de la Guinée » .

Elisa Camara

+224 654957322