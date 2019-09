Consultations nationales : la coalition nationale des professionnels de santé soutient l’adoption d’une nouvelle constitution 

À la suite des chefs religieux, le Premier ministre, Dr Ibrahima Kassory Fofana a rencontré, ce mercredi, à la Primature la coalition nationale des professionnels de santé dans le cadre des consultations nationales.

Cette entrevue qui a portée sur des questions législatives et constitutionnelles, les professionnels de santé ont dit oui pour l’adoption d’une nouvelle constitution qui prendra en compte toutes les aspirations du peuple.

Dr Abdoulaye Kaba, le président de la coalition nationale des professionnels de santé a confié : « nous avons échangé avec le Premier ministre sur la nécessité d’adopter une nouvelle constitution. L’actuelle constitution, c’est une constitution qui a été plutôt politique, juridique mais qui n’a pas pris en compte toutes les aspirations du peuple ».

Donc parmi ces aspirations, il y a des préoccupations des professionnels de santé, poursuit-il, donc c’est pourquoi nous, nous voudrions qu’il y ait une nouvelle constitution pour notre pays dans laquelle nous allons donner nos avis et nos orientations sur des questions liées aux professionnels de santé. Par exemple, les maladies chroniques ne sont pas prises en compte dans l’actuelle constitution, notamment le diabète, le cancer, l’hypertension artérielle. On sait que la prise en charge de ces maladies sont très coûteuses pour les populations. Donc si on trouve dans la nouvelle constitution que ces maladies-là peuvent être prises en compte soient par la subvention ou par la gratuité, je pense que c’est une opportunité pour les professionnels de santé ».

Elisa Camara