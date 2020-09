‘’Continuez à sensibiliser pour que le 18 octobre N’Zérékoré fasse le 100%’’ (Gouverneur)

PUBLIREPORTAGE. Décidément, la candidature du président Alpha Condé pour un troisième mandat enregistre plusieurs soutiens dans la région forestière. Après les journées de vendredi, samedi et dimanche 06 septembre 2020, c’est le collectif des mouvements de soutien de la forêt au RPG qui ont envahi la ville de N’Zérékoré à travers un gigantesque carnaval à la maison des jeunes.

C’était en présence des ministres conseillers à la présidence dont Séverin Kourouma et le gouverneur de région mais aussi des cadres du parti au pouvoir.

Dans son discours de circonstance, le secrétaire général du collectif Mory Moka Kaba et son adjoint Justin Haba, ont réaffirmé leur soutien sans faille au Président Alpha Condé pour lui accorder un mandat de plus.

« Le collectif des mouvements de soutien au RPG Arc-en-ciel remercie non seulement le Président de la République Professeur Alpha Condé du fait d’avoir répondu favorablement à la sollicitation des femmes et des jeunes du parti pour être candidat mais aussi pour réitérer l’engagement de la jeunesse de N’Zérékoré à soutenir sa candidature jusqu’à la victoire finale.

Excellence Monsieur le Président, le choix de votre personne pour l’élection présidentielle du 18 octobre 2020 est loin d’être le fruit du hasard, mais plutôt l’expression de la reconnaissance de votre peuple au bilan positif que vous avez obtenu en 10 ans de gouvernance à la tête de notre pays la Guinée. Ce bilan n’en doute point, est nettement différent de celui de 50 ans de gestion cumulé des régimes précédents.

Toutes les belles réalisations que vous avez puis faire pour le développement de notre cher pays la Guinée fonde votre choix pour les militants et sympathisant du RPG arc-en-ciel. C’est pourquoi nous vous donnons l’occasion de poursuivre ces belles initiatives dans l’intérêt du peuple de Guinée. C’est cela qui justifie l’engagement et la détermination sans faille du collectif des mouvements de soutien au Rpg arc-en-ciel de la forêt à accompagner et soutenir les idéaux du progrès du Pr Alpha Condé pour l’élection présidentielle du 18 octobre prochain », déclare Mory Moka Kaba.

Le gouverneur de la région, Mohamed Garé visiblement ému de cette forte démonstration, a demandé aux jeunes de ne pas baisser les bras pour la victoire écrasante du Président Alpha Condé au lendemain du 18 octobre.

« Ce que je vous demande, c’est de continuer à sensibiliser pour que le 18 octobre N’Zérékoré fasse le 100% et coup K.O. Nous sommes déjà convaincus que la jeunesse de N’Zérékoré fera l’essentiel », a indiqué le gouverneur.

Présent dans la salle, le Ministre conseiller à la présidence, Séverin Kourouma a, quant à lui, appelé les jeunes à la consolidation de la paix dans la région.

Par ailleurs, il a invité le collectif à redoubler d’effort pour mobilier les militants à retirer leurs cartes électeur.

Il faut noter que ce collectif compte 16 mouvements de soutien en son sein. Dans les jours qui suivent, il compte descendre sur le terrain pour exhorter les militants à aller récupérer leurs cartes d’électeur.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’Zérékoré