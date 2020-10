Contre le 3è mandat d’Alpha Condé : le FNDC appelle à une journée de mobilisation, jeudi, 15 octobre

COMMUNIQUE- Fidèle à ses principes fondateurs et à la ligne de conduite du Mouvement citoyen, la Coordination Nationale du FNDC invite le vaillant Peuple de Guinée à une nouvelle journée de mobilisation contre la candidature illégale et illégitime d’Alpha Condé à un troisième mandat, le jeudi 15 octobre 2020 à Conakry.

Cette marche pacifique et citoyenne partira du rond-point Gbessia à l’esplanade du Palais du peuple à Conakry.

Pour marquer l’anniversaire du début des manifestations populaires en octobre 2019 et notre détermination à poursuivre le combat aussi longtemps que le dictateur Alpha Condé s’accrochera au pouvoir, le FNDC compte mobiliser, dans les rues de Conakry, plus d’un million cinq cent mille de démocrates Guinéens.

Par ailleurs, la Coordination Nationale du FNDC informe la presse nationale et internationale qu’elle publiera ce lundi 12 octobre, le bilan macabre provisoire ainsi que la liste des personnes assassinées par le régime pendant toutes les manifestations contre le coup d’État constitutionnel.

Par devoir de justice et de mémoire, le FNDC organisera une journée de prière pour toutes ces victimes cruellement tuées et blessées par Alpha Condé et son clan, le mercredi 14 octobre 2020.

Le combat du FNDC continue jusqu’au départ d’Alpha Condé qui est aujourd’hui atteint de dépression sénile d’où son entêtement à conduire le pays vers le chaos.

Ensemble unis et solidaires, nous vaincrons!

Conakry, le 11 octobre 2020