Contre le 3è mandat : le FNDC appelle à une manifestation le 14 octobre sur toute l’étendue du territoire national

Au sortir d’une réunion tenue ce lundi, 7 octobre au siège de la PCUD à Kipé, dans la commune de Ratoma, les membres du Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) ont fait une déclaration appelant les personnes qui partagent leur idéologie, à descendre dans la rue le 14 octobre 2019 pour protester contre le référendum et un troisième mandat pour le président Alpha Condé.

‘’ (…) Maintenant que Alpha Condé a exprimé publiquement le 23 septembre 2019 sa décision de faire un coup d’Etat constitutionnel aux conséquences néfastes pour la Guinée et pour la sous-région, le FNDC lance un appel à la mobilisation de tous les Guinéens pour faire barrage à ce macabre projet des ennemis de notre pays.

A cet égard, le FNDC appelle à la manifestation à partir du 14 octobre 2019 sur toute l’étendue du territoire national et sur les territoires occupés par les Guinéens de l’étranger.

Maintenant que la certitude est établie que les semaines et mois à venir seront encore plus difficiles pour notre pays, le FNDC invite toutes ses organisations membres, ses antennes dans les communes, dans les préfectures, les quartiers, les universités et écoles, dans les marchés, dans les services et à l’étranger, à s’engager immédiatement dans les préparatifs de mobilisation des populations guinéennes en vue des manifestations (…)

Le FNDC félicite toutes ses antennes de l’intérieur et de l’extérieur du pays pour le travail déjà accompli en vue de sauver la patrie. Il les invite à resserrer les rangs autour de notre idéal de démocratie pour encore plus de mobilisation et de détermination jusqu’à la victoire finale’’, a lu le coordinateur Abdourahmane Sano.

Mohamed Cissé

+224 623-33-83-57