Contre le 3è mandat pour Alpha Condé : le FNDC appelle à une marche le jeudi

Au terme d’une réunion, les membres du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) ont décidé mercredi d’appeler à nouveau à une “marche pacifique” le jeudi prochain dans tout le pays. Communiqué…

La création du FNDC est intervenue pour s’opposer à toute velléité de confiscation du pouvoir par le Président de la République et le clan qui l’entoure.

Le FNDC a réussi à déjouer tous les actes posés jusqu’ici par les ennemis de la République à travers la mobilisation de toutes les forces vives de la Nation avec le soutien indéfectible du Peuple de Guinée dans toutes ses composantes sociales, politiques et économiques.

Face à l’entêtement des promoteurs de troisième mandat pour le Président de la République, le FNDC est résolu à leur opposer une résistance farouche jusqu’à l’abandon définitif de leur projet funeste qui n’honore pas notre pays.

Le FNDC se réjouit de la mission des anciens chefs d’Etat, Nicéphore Soglo, ancien Président du Bénin, et Goodluck Jonathan, ancien président du Nigéria à l’initiative de NDI et de la fondation Kofi Annan en Guinée dans le cadre de la promotion de l’alternance démocratique et des élections libres et transparentes dans notre pays.

Le FNDC tient à préciser qu’il ne reculera devant aucune forme d’intimidation pour rendre à la Guinée sa dignité et son honneur perdus ces derniers temps par le fait d’un groupuscule de personnes sans foi, ni loi.

Pour continuer à maintenir la pression, le FNDC appelle à une marche pacifique le jeudi 26 décembre 2019 sur toute l’étendue du territoire national afin de dénoncer les manœuvres en cours pour imposer au Peuple de Guinée un pouvoir à vie.

Cette ultime manifestation de l’année en cours est dénommée « MARCHE DE L’ULTIMATUM » car elle constitue la dernière du genre avant que des actions décisives ne soient entreprises pour enterrer définitivement le projet anticonstitutionnel de troisième mandat.

Par ailleurs, le FNDC rappelle que vingt-six de ses membres et sympathisants ont été lâchement assassinés et des dizaines d’autres sont paralysés suite aux violences perpétrées par les forces de défense et de sécurité.

Le FNDC met en garde les auteurs et commanditaires de ces différentes exactions qu’ils répondront très bientôt de leurs actes, à la hauteur de leur forfaiture.

Le FNDC rappelle également que plusieurs de ses membres et sympathisants sont incarcérés dans plusieurs villes du pays notamment à Conakry, Kindia, Faranah et Kankan.

Le FNDC saisit l’occasion pour demander à tous les citoyens guinéens de se mobiliser pour soutenir nos camarades détenus à Kindia dont le verdict sera prononcé demain 19 décembre 2019.

Ensemble unis et solidaires, nous vaincrons !

Conakry, le 18 décembre 2019