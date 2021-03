Contrefaçon de son kit sanitaire à pédale : le PDG de FAPEL-GUINEE porte plainte contre la Maison du meuble

Depuis quelques jours, la Maison du meuble, sise au carrefour chinois dans la commune de Dixinn, est dans le collimateur de la société FAPEL-GUINEE (fabrication de pompe à eau à Labé–Guinée). Selon le PDG de cette société panafricaine, la Maison du meuble gérée par des Libanais, a contrefait ses kits à pédale pour les revendre à un prix exorbitant. L’information nous été donnée ce samedi 06 mars 2021, par M. Aguibou Barry.

« Un jour j’étais connecté, j’ai vu la publication de la Maison du meuble publiant les contrefaçons de mes kits de lavage de mains qu’ils produisent et vendent. Directement, lorsque j’ai vu cette publication, j’ai informé le service des propriétés intellectuelles (SPI) sur la vente de mes kits contrefaits. Entre temps j’ai écrit une lettre au Ministre de l’industrie M. Camara Tibou, histoire qu’il me rétablisse dans mes droits. Cette invention est la propriété de FAPEL-GUINEE, aujourd’hui nous avons plus de 800 kits installés à Conakry, donc c’est dans ça que la Maison du meuble a acheté un modèle, ils sont allés reproduire les mêmes kits. Ce qui est plus grave, moi j’ai créé ces kits pour aider les Guinéens pour lutter contre la Covid-19, nous, nous vendons les kits à Conakry à 1 million 750 mille fg, mais la Maison du meuble vend ces kits à 6 millions. Sur leur publication, ils ont mis l’adresse et un numéro ; j’ai appelé le numéro comme un client, ils m’ont dit qu’ils vendent les kits à ce prix, et le petit modèle à 5 millions. Etonné, j’ai même demandé si c’est un système électronique qu’ils ont ajouté, ils m’ont dit que tout est mécanique, ça m’a beaucoup choqué », explique M. Aguibou Barry.

Poursuivant, le PDG de FAPEL-GUINEE, nous confie qu’une plainte a été formulée contre la Maison du meuble au niveau du Ministre de l’Industrie et du service de la propriété intellectuelle (SPI).

« J’ai porté plainte au niveau du ministère de l’industrie, et au niveau du point focal de l’OAPI. Nous attendons la réaction de la Maison du meuble et le service de propriété intellectuelle (SPI). Le Ministre Tibou Camara a déjà envoyé une équipe à la Maison du meuble pour constater les faits. Sur les lieux, ils ont trouvé qu’effectivement c’est vrai, la Maison du meuble a reconnu avoir contrefait mes kits, donc nous sommes dans cette situation, et nous irons très loin. Je vous promets que je ne vais pas laisser tomber, j’ai mené des voix de rechercher pour lutter contre la contrefaçon, si la Maison de meuble n’arrive pas à satisfaire, nous allons arriver devant les juridictions. Les propriétaires de cette Maison du meuble doivent répondre le Lundi 08 mars au Ministère de l’Industrie », précise Aguibou Barry.

Selon notre interlocuteur, ces œuvres ont toutes été protégées au niveau de l’organisation africaine de la propriété industrielle (OAPI).

« L’OAPI a 16 Etats membres, mes kits sont reconnus dans les 16 Etats étant ma propriété, et personne n’a le droit de reproduire mes kits. Ces kits ont été même présentés lors du 8ème salon de la propriété intellectuelle au Congo-Brazzaville, j’ai fait une demande de brevet pour les kits à pédales, ça été enregistré depuis décembre 2020 (voir photos). Je paye des taxes en francs CFA, donc c’est inadmissible que quelqu’un reproduise mes kits. Je rappelle que c’est ma troisième demande de brevet, nous avons le brevet sur la pompe, nous avons aussi fait une demande de brevet en partenariat avec un Ivoirien pour développer la pompe. Une pompe manuelle et hybride, donc c’est notre troisième demande de brevet, donc cette protection c’est pour éviter que ces choses-là n’arrivent », conclut-il.

Dans la foulée, le PDG de la société FAPEL-GUINEE demande au Ministre de l’Industrie d’œuvrer pour la lutte contre la contrefaçon en Guinée, histoire de soutenir davantage les inventeurs guinéens.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé.

620 44 25 83