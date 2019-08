Contruction de Souapiti : les ministres Taliby Sylla et Amara Somparé assistent à la fermeture de la première vanne du barrage

Une importante phase dans le cadre de la construction du barrage hydroélectrique de Souapiti vient d’être franchie. En effet, dans la journée de ce lundi 26 août, la première vanne de cet important projet a été fermée.

C’était en présence du ministre de l’Energie, Cheick Taliby Sylla qui avait à ses côtés son homologue de l’Information et de la Communication, Amara Somparé, de l’administrateur général de l’EDG, de la présidente du Conseil d’administration de L’ANAFIC, Christine Sagno, du représentant de la Banque Européenne d’Investissement et de plusieurs cadres techniques du Ministère de l’Energie et d’autres départements impliqués.

Selon le ministre Cheick Taliby, cette mise en eau du barrage signifie que dans la construction de l’ouvrage, qu’on a atteint le point de non retour et que le compte à rebours a commencé pour la fin de la construction de l’ouvrage.

« Pour les ingénieurs amenagistes des ouvrages d’hydroelectriques ou des ouvrages d’aménagement hydro-agricole liés aux barrages, la mise en eau est un acte majeur. Ça veut dire que dans la construction de l’ouvrage, qu’on a atteint le point de non retour, le compte à rebours à commencé pour la fin de la construction de l’ouvrage. Les côtes qui ont atteintes 4 déjà ont dépassé les côtes programmées. C’est ce qui permettra de comprendre comment l’ouvrage se comporte avec les appareils d’occultation qui sont incorporés dans le corps du barrage. Ça permet de connaître exactement, l’infiltration s’il y’a en a et l’équilibre physique de l’ouvrage. Ça permet aussi d’accumuler suffisamment d’eau. Pour cette première phase de mise en eau, il aura 1 milliard 600 millions de mètre cube d’eau, sachant que la mise en eau continuera parce que bien que nos rivières et nos fleuves ne sont pas réguliers, surtout en saison sèche mais l’arrivée du dépit va continuer et l’accumulation continuera. Il faut retenir que 6 milliards 300 millions de mètres cube seront accumulés, c’est cette retenue qui permet de barrer l’écoulement normal du fleuve konkouré en cette partie. Donc, tous les affluents vont contribuer à relever le niveau d’eau dans le barrage », dira entre autres le ministre, avant d’affirmer que cette activité est non seulement conventionnelle, mais aussi obligatoire.

S’agissant des conséquences de cette mise en eau du barrage, il (ministre) indique qu’il aura obligatoirement du délestage dans la fourniture d’électricité sur le réseau interconnecté.

« Vous avez vu avec la fermeture qu’on a effectué, quelques minutes après, quand on est venu à Kaléta, le niveau d’eau avait déjà chuté. Quand on est venu, on a trouvé les trois turbines qui étaient en train de tourner mais avec un dépit diminué. En moyenne, on était aux environs de 170 Mwts alors qu’en temps réel, c’est 220 Mwats voir même 238 Mwts. Alors aujourd’hui, ça, ça va diminuer parce que tout simplement la quantité d’eau qui a l’habitude d’arriver à Kaléta va diminuer. Mais qu’à cela ne tienne, toutes les centrales qui sont disponibles à Conakry vont être lancées à partir d’aujourd’hui pour pouvoir combler ce déficit. »

Pour sa part, le ministre Somparé s’est réjoui du franchissement de cette étape, avant d’indiquer : » Ce qui m’inspire, c’est tout simplement la volonté du Chef de l’État de s’inscrire dans la dynamique du développement de la Guinée, comme il l’a toujours promis. A peine réélu à la plus haute fonction de la République de Guinée, il a commencé les travaux du barrage Souapii. Aujourd’hui, à peine 4 ans après, nous venons pour la mise en eau du barrage. Ce qui veut dire que le barrage est en très bonne voie d’avancement et que très bientôt, son électricité pourra être mise sur le réseau et venir satisfaire la grande attente des populations de Conakry et de tout le réseau inter-connecte. »

Quant au Directeur général du projet hydroélectrique de Souapiti, Amara Camara, il dira que « l’eau étant la source de l’énergie, il faudrait que le débit de l’eau soit suffisant pour que le consommateur puisse recevoir le produit de qualité. C’est pourquoi, Il a été décidé que même avant la fin des travaux à Souapiti, que la retenue puisse être fermée afin que dès la saison sèche prochaine que les eaux de Kaléta puissent être régulières par ce volume d’eau stocké. L’apport de Souapiti sous la saison prochaine, c’est d’élever la puissance de Kaleta pendant l’étiage de 28 Mwts à 80 Mwts. Nous avons la garantie que Kaléta pourra être beaucoup plus efficace et produira beaucoup plus que d’habitude », a-t-il mentionné, avant d’affirmer que la composante hydroélectro-mécanique est à 55% pour un avancement global de 85%.

Youssouf Keita

