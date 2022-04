Emprisonné depuis quelques semaines à la maison centrale de Conakry, l’ex-directeur général du Fonds d’Entretien Routier (FER), Souleymane Traoré a écrit au président de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) et au ministre de la Justice pour dénoncer ce qu’il appelle la violation de ses droits les plus élémentaires.

Ci-dessous, les lettres…