Convention de l’ex-Salguidia : le député Makanéra trouve des poux

Alors que le renvoi de la convention de l’ex-Salguidia la semaine dernière par l’Assemblée nationale guinéenne a provoqué beaucoup de remous dans la cité, un député de la majorité présidentielle, en l’occurrence Alhousseiny Makanera Kaké, a tenu à apporter des éclaircissements sur les raisons de ce renvoi.

Dans une interview qu’il a accordée à Mediaguinee mardi 4 mai, l’honorable Alhousseiny Makanera Kaké a expliqué qu’il était très risqué pour le gouvernement guinéen d’octroyer l’ex-Salguidia à la Société Agro-industrielle Guinée Emiratie (SAGE) sachant que celle-ci ne dispose pas d’apports suffisants pouvant contribuer à l’épanouissement de la population guinéenne.

Selon le député, cette société d’Abou Dhabi (SAGE.SA) placée sous la tutelle technique du ministère de l’Industrie et la tutelle financière du ministère de l’Economie et des Finances, aurait pris toutes les dispositions pour ne pas être impactée en cas de faillite.

“Nous députés de la mouvance, nous constituons un filtre pour le gouvernement”

« Nous avons été saisis par le gouvernement à travers le ministère de l’Industrie, d’une convention d’établissement de la Société Agro-industrielle Guinée Emiratie (SAGE).

Mais avant d’entamer le débat de fond, je voudrais attirer l’attention des uns et des autres que le gouvernement guinéen a la majorité écrasante à l’Assemblée nationale et que nous députés de la mouvance, nous constituons un filtre pour le gouvernement. Notre objectif ce n’est pas de gêner le fonctionnement normal du gouvernement mais c’est de faire en sorte que, s’il y a des problèmes que eux ils n’ont pas pu détecter, nous puissions détecter ça. C’est pourquoi je dis que nous sommes des filtres. Donc c’est pour créer une synergie, nous concourons tous à la satisfaction du peuple de Guinée. Comment ce peuple là peut vivre heureux dans ce pays c’est ça notre rôle. », dit-il.

‘’Je n’ai eu aucune information autour de cette société d’Abou Dhabi”

« Donc nous avons reçu le document, la Convention. Vous savez, aujourd’hui le monde est un village planétaire. Le b-a-ba, lorsque vous recevez une convention, vous devez savoir d’abord qui est votre partenaire, c’est le minimum. Vous devez connaître c’est qui. Donc la première réaction, c’était de voir c’est quoi ALSA ASET management LTD. Je n’ai eu aucune information autour de cette société d’Abou Dhabi. Première réaction négative. La deuxième, on s’est intéressé au premier point du capital social. Nous avons été surpris de trouver que la société Salguidia, qui doit être remplacée par SAGE SA, avait au départ un capital social de 13 millions de dollars et SAGE nous propose un capital social de 140 millions, soit environ 14000 dollars. Bon, certains ont dit que le capital social d’une entreprise ne détermine pas la valeur sociale d’une entreprise. Ce n’est pas faux, mais le capital social est important parce que le capital social détermine la direction et la projection des investissements de l’entreprise. Un. Deuxièmement, le capital aussi est une garantie pour les créanciers, pour les fournisseurs et pourquoi pas pour les banquiers. Parce qu’aujourd’hui, il est établi, lorsque vous faites une projection, un projet de financement, il faudrait que la société soit capable de financer les 25 à 30% du projet, sinon tout banquier qui s’hasarderait à ce projet le financement est risqué. Donc on ne peut pas nous dire que le capital social, ce n’est pas du tout important. Quand on a quitté là-bas, on a remarqué aussi dans l’exposé de motif la dissolution de l’ex-Salguidia. Ce qui ne paraît pas aussi légal parce que l’ex-Salguidiya est une société privée à participation minoritaire de l’État. Donc, en cas de liquidation, il faut passer par les liquidateurs. Si les associés sont d’accord et s’ils ne sont pas d’accord, il faut passer par le tribunal du Commerce pour liquider. Et si la société est liquidée, on est en mesure de connaître les actifs et les passifs. Donc ça aussi c’est un point dans le projet qu’on nous a apporté. », poursuit-il.

” La société SAGE SA s’est engagée à faire toutes les études y compris les études de faisabilité 6 mois après la signature de cette convention. Aujourd’hui nous sommes à 10 mois de la signature (…) nous n’avons pas vu ces études “

« Dans l’article 8, si je ne me trompe pas, la société SAGE SA s’est engagée à faire toutes les études, y compris les études de faisabilité, les études de business plan et impact environnemental 6 mois après la signature de cette convention. Aujourd’hui, nous sommes à 10 mois de la signature de cette convention, parce qu’elle a été signée le 18 juin 2020. Nous avons demandé ces études là, nous ne les avons pas vues. Ce qui nous a amenés à penser à la Guinée. Nous avons une usine qui a été refaite, selon les informations, à 5 millions d’euros. Nous avons plus de 2000 hectares de terres cultivables avec l’ex-Salguidia, nous avons 2 hectares ici au centre-ville, quand vous réunissez tout ça vous allez trouver la valeur à plus de 20 millions de dollars. Comment quelqu’un qui a tout ça là on peut être minoritaire de 20% et celui qui n’apporte que moins de 14000 dollars, soit à 80 %. Ça c’est une interrogation légitime. Deuxième interrogation légitime, c’est le fait que SAGE SA, à travers ALSAT, c’est à dire la société d’Abou Dhabi, s’engage à financer 10 millions de dollars mais ne soit pas capable de trouver un capital social consistant. Pourquoi ? À partir du moment où cette société est majoritaire à 80 %, donc c’est elle qui gère la SAGE SA. », fait remarquer l’honorable Makanera Kaké.

” Ils sont capables de financer un compte courant de 10 millions mais ils ne sont pas capables de produire, de fournir un capital social consistant alors que c’est eux qui gèrent “

« Maintenant, elle est capable d’envoyer 10 millions en compte courant d’associé ; entendez compte courant d’associé, c’est le prêt qu’un associé peut apporter à la société. Mais un compte courant d’associé est très différent du capital social, parce que le capital social est rémunéré en fonction de la santé financière de l’entreprise. Quand vous avez des intérêts, vous êtes rémunérés, quand vous avez des pertes, vous partagez la perte dans le capital social qui a été constitué. Mais si c’est un compte courant d’associé, c’est un prêt qui doit être absolument remboursé quelle que soit la santé de l’entreprise. Donc eux qui gèrent, ils sont capables de financer un compte courant de 10 millions mais ils ne sont pas capables de produire, de fournir un capital social consistant alors que c’est eux qui gèrent. Ça aussi nous avons pensé qu’il y a quelque chose. »

” Nous avons été surpris aussi de voir dans ce projet que cette société est placée sous la tutelle technique du ministère de l’Industrie et la tutelle financière du ministère de l’Economie et des Finances, ça ne peut pas aller “

« Un autre point, ça c’est dans le fonctionnement. Nous avons été surpris aussi de voir dans ce projet que cette société est placée sous la tutelle technique du ministère de l’Industrie et la tutelle financière du ministère de l’Economie et des Finances, ça ne peut pas aller. Parce que SAGE n’est pas un établissement public, c’est une société complètement privée. Société anonyme, à participation bien sûr de l’État, à participation minoritaire. Donc là aussi c’est un problème, c’est impossible, on ne peut pas avoir une société privée qui est placée sous tutelle des départements, c’est impossible. Après cela, nous avons vu qu’au niveau de l’apport, on dit apport, on dit que c’est les actifs de l’ancien Salguidia mais qui n’ont jamais été évalués. Donc nous allons avec la société, ce que nous donnons à la société, on n’en connaît pas la valeur. Mais comment on peut accorder notre bénédiction à ça, on ne connaît pas c’est quoi la valeur. Même les 20% de l’État guinéen, qu’est-ce qu’on a donné ? 20% : Ce n’est pas dit on ne connaît pas. Et quand vous prenez l’article 5, il y a une confusion terrible. On ne fait pas la différence entre l’apport au capital social et compte courant d’entreprise, on mélange tout. Donc, c’est pour toutes ces raisons que nous avons estimé que ce qui est là mérite d’être retravaillé. Mais puisque ce n’est pas un projet de loi, c’est une convention, ça implique 2 parties. La partie guinéenne, à travers le ministère de l’Industrie et aussi ALSA d’Abou Dhabi. Donc il faudrait qu’on retourne le dossier pour que les gens de l’Industrie puissent prendre contact avec ceux d’Abou Dhabi pour se pencher sur les remarques des députés de l’Assemblée nationale. Mais en ce qui me concerne, je me pose beaucoup de questions par rapport à cette situation. Comment, honnêtement parlant, on peut remettre plus de 20 millions de dollars à une société qui n’a pas été capable fournir même un million comme capitale social. Et deuxièmement, cette société s’engage à financer 10 millions mais on ne nous dit jamais quelle est la modalité et quelle est la période. »

” Il faudrait bien que les Guinéens comprennent que notre combat, c’est d’aider le gouvernement à les sortir de la pauvreté. Ce n’est pas de bloquer les investisseurs “

« Il faudrait bien que les Guinéens comprennent que notre combat c’est d’aider le gouvernement à les sortir de la pauvreté. Ce n’est pas de bloquer les investisseurs. Notre combat est de faire en sorte que si demain cette société ne parvient pas à satisfaire la population, qu’on ait moins d’impacts négatifs. Il faudrait bien que les gens comprennent ça, parce que quand vous vous engagez dans une action, il faut voir les conditions les plus défavorables, pas seulement favorables. Favorable, s’il y a réussite, tout le monde a gagné. C’est ce que nous souhaitons tous. Mais au cas où nous mettions plus de 20 millions à la disposition de l’entreprise et si cela fait partie du patrimoine de l’entreprise, en cas de faillite, on va saisir tous ses biens, vendre et rembourser les créanciers. Et eux, ils ont pris toutes les dispositions pour ne pas que leur argent soit impliqué dans le capital social. C’est pourquoi, ils ont dit compte courant d’entreprise, ça ne fait pas partie du bien de l’entreprise. Vous savez, les sociétés SA, SARL, lorsqu’il y a faillite, ce qu’on peut saisir c’est le patrimoine de l’entreprise, on ne peut pas aller au-delà. Donc bien que vous soyez associés, si votre argent n’est pas dans le capital social, c’est en compte courant d’associé, c’est que votre argent ne peut pas être saisi. Donc pour toutes ces raisons, nous avons estimé qu’il faille travailler sur le dossier pour prendre en compte l’intérêt de la population guinéenne. »

Maciré Camara

+224 628 112 098