Convention du RPG Arc-en-ciel à Kankan : Alpha Condé plébiscité

Réunis ce mercredi pour la convention régionale du Rpg Arc-en-ciel à Kankan, les représentants des sections du parti au pouvoir des préfectures de Siguiri, Mandiana, Kérouané, Kouroussa et Kankan ont plébiscité la candidature du président Alpha Condé pour la présidentielle du 18 octobre prochain.

Dans leur plaidoyer, ces cadres du RPG-Arc-en-ciel ont tout d’abord dit leur reconnaissance au chef de l’État ‘’quant aux nombreuses avancées enregistrées dans les domaines des infrastructures, de l’économie, de la culture sous sa gouvernance’’. Ils ont ensuite formulé au président de la République un certain nombre doléances qui tient à cœur la population de son fief traditionnel. Des doléances parmi lesquelles, on peut citer entre autres la construction d’un barrage hydroélectrique pour la Haute Guinée, la construction des routes Kankan-Kissidougou, Kankan-Mandiana, Kankan-Kérouané, Kérouané-Beyla, la construction des ponts de Djaragbèla dans Kouroussaet ceux reliant Kérouané à Kankan et Siguiri à Mandiana, la création de l’emploi jeunes, l’adduction d’eau potable, la construction d’un siège digne de nom dans le reste des préfectures de la région.

Alpha Oumar Koita, correspondant à Kankan