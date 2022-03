Convention du RPG Arc-en-ciel : voici le programme de la journée

L’ancien parti au pouvoir (RPG Arc-en-ciel) tient ce jeudi 31 mars 2022, sa convention nationale extraordinaire qui sera soldée par l’investiture du président du conseil national exécutif provisoire, récemment mis en place par le bureau politique national et le comité central dudit parti.

Au programme de cette convention nationale, plusieurs activités sont prévues parmi lesquelles il y a la présentation des lettres de soutien des structures du parti par région administrative, par structures nationales et les structures de l’extérieur présentes à Conakry ; travaux des commissions autour des textes fondateurs de la création du Conseil national exécutif provisoire, de la feuille de route et de l’examen des projets de résolution ; présentation et adoption des textes fondateurs de la création du Conseil national exécutif provisoire et de la feuille de route ; Motion de remerciement au président fondateur, Pr Alpha Condé…

Quant au président du Conseil National Exécutif Provisoire, Dr Ibrahima Kassory Fofana, le programme prévient qu’il sera dans la salle de 14h30-16h30. Et le cérémonial d’investiture, est prévue à cette période avec la présentation des membres du Conseil national exécutif provisoire, ainsi que le discours du président du Conseil national exécutif provisoire. De 16h30 à 17h30, les participants se retrouveront au siège national du parti sis à Gbessia pour les remerciements.

Youssouf Keita, depuis l’hôtel Kaloum