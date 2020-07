Convention régionale du PADES à N’zérékoré : Dr Ousmane Kaba désigné candidat pour la présidentielle

En prélude à l’élection présidentielle prévue le 18 octobre prochain, les partis politiques du pays se préparent pour le choix de leur candidat. Après le parti présidentiel (RPG Arc-en-ciel), c’est le Parti des Démocrates pour l’Espoir (PADES) qui a tenu ce dimanche, 26 juillet sa convention régionale au siège de son parti dans le quartier Commercial, dans la commune urbaine de N’zérékoré.

C’était en présence des différentes structures du parti venues des six (6) préfectures de la région. A tour de rôle, les différents intervenants ont sans surprise porté leur choix sur Dr Ousmane Kaba pour être le candidat du parti pour la présidentielle du 18 octobre 2020.

Présidant la rencontre, le coordinateur régional du PADES a salué le choix de ses collègues. « Nous sommes un parti démocratique et vous avez vu le choix de toutes les structures du parti. Toutes ont porté leur choix sur Docteur Ousmane Kaba. Alors, je pense que les uns et les autres ne se sont pas trompés du choix parce que nous sommes convaincus que notre candidat est la solution idéale pour donner un nouvel élan à notre pays non seulement sur le plan économique mais également politique. On a vu déjà cet homme aux affaires et les résultats. Le pays a besoin maintenant d’un technocrate et ce candidat, c’est bien lui (Dr Ousmane Kaba) pour sauver le pays. Il ne s’agit pas de choisir mais le difficile, c’est de se lever pour gagner ce combat. Aujourd’hui, nous enregistrons beaucoup d’adhésions au sein du parti. Ce qui veut dire que nous sommes aujourd’hui un parti fort en forêt, mais aussi dans tout le pays. Mais je ne saurai terminer sans vous remercier pour votre engagement et détermination. Malgré cette grande pluie vous avez répondu à ce rendez vous », a expliqué ABoubacar Konaté.

Prenant la parole dans la circonstance, le secrétaire exécutif a invité les responsables préfectoraux du parti à multiplier la mobilisation. « C’est maintenant l’élection présidentielle de 18 octobre. Sensibiliser nos militants à se faire enrôler. Dans vos préfectures, sous préfectures, districts ne vous fatiguer pas. Je ne veux pas revenir sur les propos de mon coordinateur mais aujourd’hui, je le dis sans risque de me tromper que PADES est devenu incontournable dans la région. Et cet exploit, c’est grâce à vous et la volonté du président Dr Ousmane Kaba », dira Hamessi Bocoum.

Amara Souza Soumaoro, Correspondant à N’zérékoré