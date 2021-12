Convocation du Camarade Oumar Mariko à Bamako : la déclaration du PDG-RDA

Peuple frère Du Mali, La gestapo du Président Assimi Goïta, auteur du coup de force opportuniste contre IBK voudrait-il porter atteinte à la marche interminable de l’Union pour la Révolution Démocratique Africaine, en la personne du Camarade Oumar Mariko, Président du Parti SADI ?

Nous disons clairement et de façon limpide aux autorités Maliennes que le Camarade Oumar Mariko est la preuve éloquente d’une moralité politico-idéologiquement irréprochable au Mali, en Afrique et dans le monde.

Tenter de vouloir remettre cela en cause en jouant à la provocation et à l’intimidation politique entraînera des conséquences irréversibles sur le processus de la transition malienne.

Nous n’avons pas besoin de rappeler combien de fois le Camarade Mariko est un homme du Peuple, un véritable titan de parcours. Toucher à un seul de ses cheveux ne laissera pas le Peuple Malien et Africain indifférent sans oublier les partis révolutionnaires d’Afrique et d’ailleurs qui reconnaissent en cet grand homme, le sens de l’honneur, de la dignité, de l’abnégation mais aussi et surtout de la vérité.

Le Camarade Oumar Mariko a été à l’avant garde de toutes les hautes luttes du Peuple frère Malien, en commençant par la chute du tombeur du grand dirigeant Modibo Keïta, en passant par le régime du Président Amadou Toumani Touré, et tout dernièrement la révolution qui aboutit à la chutte d’ IBK, d’ailleurs une lutte dont les maliens ont payer de lourde tribu qui par après, a été sournoisement et machiavéliquement récupérée par des officiers qui à un niveau donné demeure comptable de la faillite de l’État Malien sur tous les plans.

Les intimidations et les provocations sont des symptômes et des prémisses d’un pouvoir autocratique et dictatorial.

Le Peuple Malien doit jalousement veiller sur sa révolution et ses guides, et ne laisser personne, en plus forte raison des valets du néo-colonialisme les compromettre en jouant à l’intimidation et à la provocation de son remarquable combattant de parcours.

Le PDG-RDA témoigne sa solidarité au Camarade Oumar Mariko, Président du Parti SADI et reste résolument engagé auprès du Parti SADI à rendre au Peuple Malien toute sa dignité et sa plénitude de responsabilité quant à la destinée du Mali.

Ensemble dénonçons cette forme d’intimidation.

Honorable Oyé Béavogui

Secrétaire Général par Intérim du PDG-RDA.